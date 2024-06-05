Нелегальный сброс строительных отходов предотвратили в Красногорске

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У трех из 19 осмотренных автомобилей отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении них составили протоколы административного правонарушения, а транспортные средства отправили на штрафстоянку.

Напомним, что оформить разрешение на транспортировку ОССиГ можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно не доспустить роста жалоб на транспорт. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».