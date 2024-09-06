06 сентября 2024, 18:04

Нелегальный хостел обнаружили в помещении под склад в Богородском округе

Министерство имущественных отношений Московской области
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Муниципальные земельные инспекторы из Богородского городского округа обнаружили незаконно работающий хостел на территории, предназначенной для складских помещений. Обнаружить нелегальную гостиницу в поселке Затишье на территории технопарка Успенский им удалось во время выездного обследования.

Собственник хостела получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, однако нарушения не устранил. После обращения в суд вид разрешенного использования земли изменили на «гостиничное обслуживание».

В Министерстве имущественных отношений Московской области напомнили, что жители региона также могут фиксировать нарушения по нецелевому использованию земельных участков с помощью сервиса «Народный инспектор» в приложении «Добродел».

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Богородский
06 сентября 2024, 18:16
Заповедник «Дмитровский кремль» отметил 20-летний юбилей со дня открытия
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Музей-заповедник «Дмитровский кремль» отмечает сразу несколько значимых дат, одной из которых является 20-летний юбилей со дня открытия музейно-выставочного комплекса. В честь юбилея была организована особенная экскурсия по передвижной выставке.

Участниками мероприятия стали жители города и учащиеся восьмого класса школы № 1 имени Кузнецова. Экскурсанты узнали о том, как начиналась история музея, кто стоял у истоков его создания, и каким образом он вырос из маленькой экспозиции в значимый культурный центр.

История музея берет начало в феврале 1996 года. Музей стал настоящей культурной достопримечательностью, привлекая внимание как местных жителей, так и туристов.

Сегодня Дмитровский кремль служит ярким примером того, как преданность делу и профессионализм могут превратить музей в центр культурной жизни региона.

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Музеи Дмитров
06 сентября 2024, 18:05
Жители Воскресенска смогут проголосовать на выборах онлайн в этом году
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В городском округе Воскресенск начались выборы в окружной Совет депутатов. Жители получили возможность проголосовать дистанционно в удобном электронном сервисе.

Выборы в Совет депутатов городского округа Воскресенск продлятся до 8 сентября. Работают 83 избирательных участка.

«У нас стартовали трехдневные выборы в Совет депутатов Воскресенска. У нас округ разделен на пять избирательных округов, где будут выбраны по пять депутатов. Очень удобно, что жители могут проголосовать на участке, а также в электронном формате», - рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Жители могут выбрать удобный формат голосования - лично или сделать выбор в электронном сервисе на компьютере, планшете или телефоне.

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Депутаты Воскресенск Выборы
06 сентября 2024, 17:46
Финальный забег соревнований «Гонка героев» пройдет в Дмитрове 14 сентября
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На территории горнолыжного клуба Леонида Тягачева 14 сентября в деревне Шуколово состоится финал соревнования «Гонка Героев». В главном забеге сезона сильнейшие атлеты со всей России сразятся за звание лучших.

Для участников подготовлены как индивидуальные, так и командные забеги на трассе длиной более пяти километров, оснащенной двумя десятками сложных препятствий. Атлетам предстоит продемонстрировать ловкость, силу и командную работу, преодолевая высокие стены, сложные лазы, подземные туннели и водные испытания.

На протяжении всей дистанции спортсменов будут поддерживать профессиональные инструкторы.

Все участники, успешно завершившие гонку, получат уникальный жетон, специально изготовленный для финального забега.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Дмитров
06 сентября 2024, 17:45
Более 20 медиков из Видного приняли участие в областном Съезде детских врачей
Видновская клиническая больница
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Специалисты клинической больницы и перинатального центра в Видном отправились на V Съезд детских врачей Подмосковья. Всего 22 специалиста из Ленинского округа будут обмениваться опытом с коллегами.

Врачи и медсестры из Видного приняли участие в церемонии открытия V Съезда с международным участием «Педиатрия как искусство». Специалистов приветствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев , министр здравоохранения России Михаил Мурашко и президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Это хорошая возможность обменяться опытом с коллегами со всей России и из-за рубежа. Со своей стороны, мы расскажем о практике внедрения семейно-ориентированного подхода к реабилитационной помощи детям с первых часов жизни и на всех этапах выхаживания. Наше учреждение одним из первых применило этот подход», - рассказал заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Ленинского округа Максим Новиков.

В мероприятии участвовали 12 детских врачей из Видновской клинической больницы, семь педиатров и неонатологов, две медсестры и главная акушерка перинатального центра в Видном.

В Подмосковье приехали около 1000 врачей, а в онлайне подключились порядка восьми тысяч медиков из 72 регионов страны и 24 стран - Белоруссии, Узбекистана, Канады и Австралии. Съезд продлится до 6 сентября.

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Врачи Ленинский округ

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