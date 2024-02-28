Нелегальных перевозчиков строймусора в Подмосковье стало на 83% меньше в феврале

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«Система видеонаблюдения работает круглосуточно, нарушителей можем поймать и днем и ночью. Также в упрощенном режиме можно сформировать штраф, который получит недобросовестный водитель», - напомнила руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

Больше всего штрафов выписали водителям из Балашихи, которым придется заплатить в казну один миллион 269 тысяч рублей.

Чтобы не платить штраф, нужно оформить разрешение на вывоз строительных отходов и грунтов. Это легко сделать онлайн на региональном портале государственных услуг.

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