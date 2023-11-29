29 ноября 2023, 04:00

Нелегальных перевозчиков мусора выявили в Дмитрове

Минэкологии МО.
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Минэкологии Подмосковья вместе с полицией выявило нелегальных перевозчиков строительных отходов. Нарушителей нашли в Дмитрове.

«Сотрудниками УМВД России по Дмитровскому округу были задержаны сразу семь водителей, перевозивших строительные отходы без оформления соответствующих документов», - заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Свалки отходов зарегистрировали в поселках Некрасовском, Останкине и деревне Ассаурово. Четырех водителей оштрафовали, еще троих вызвали в министерство для рассмотрения дел.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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Минэкологии Подмосковья Дмитров
29 ноября 2023, 02:00
Более 50 лыжных трасс заработают в парках Подмосковья в зимний период
Министерство благоустройства Московской области
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В парках Московской области откроют 52 лыжные трассы, 56 тюнингованных горок и 181 открытый каток в этом зимнем периоде. Об этом рассказали на телеканале «Россия 1», сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Общими требованием для каждой локации стало: прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация, продажа горячих напитков и еды, чистые туалеты и урны, своевременное обслуживание по регламенту на каждой зоне», - уточнили в ведомстве.

В этом году в общественных зонах установят 112 украшенных елок, подсветят 95 километров дорожек и разместят 853 световых фигур. Также гостей парков ожидают новогодние иллюминации, фотозоны, ярмарки и теплые зоны для комфортного отдыха.

Также в парках работают 114 кафе, 66 теплых зон и 141 мобильная точка питания, киоски, 54 новогодние ярмарки.

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Парки
28 ноября 2023, 23:53
Спасатели оказали помощь шести пострадавшим в ДТП в городском округе Шаховская
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 297-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли шести пострадавшим в ДТП. Авария произошла в городском округе Шаховская.

На трассе столкнулись Peugeot и Lada Largus, в котором находились супруги с шестилетним ребенком и годовалым малышом.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку, отключили аккумуляторные батареи автомобилей во избежание возгорания, а также убедились, что двери поврежденных автомобилей открываются без помощи аварийно-спасательного оборудования», - сообщил замначальника территориального управления № 3 Алексей Иванов.

Пострадавших на скорой увезли в Красногорскую и Волоколамскую больницы.

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Спасатели ДТП Шаховская
28 ноября 2023, 23:10
Шахматная академия Сергея Карякина открылась в Подмосковье
Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Шахматная академия Сергея Карякина открылась в технолицее имени Долгих в Истре. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Академия Сергея Карякина - это еще одна точка развития спорта в регионе. Уверен, что это не последняя шахматная школа нашего известного гроссмейстера, мы будем двигаться вперед. Идея открытия академии в технолицее принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву» , – заявил министр спорта региона Дмитрий Абаренов.

На открытии академии между учреждением и технолицеем подписали соглашение о сотрудничестве.

«В вашем возрасте я уже вовсю играл. И я был абсолютно таким же ребенком, но я много занимался, и это дало свои результаты», - напутствовал Карякин.

В академии могут заниматься все желающие в возрасте от пяти до 16 лет. Перед поступлением ученики пройдут пробные занятия, после чего их распределят по категориям от начинающих до продвинутых.

В рамках открытия Карякин провел сеанс одновременной игры с юными шахматистами. В нем поучаствовал даже пятилетний Амир Чеканов.

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Спортсмены
28 ноября 2023, 22:59
Еще 99 электрозарядных станций ввели в эксплуатацию в Подмосковье
Минэнерго МО
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С начала года в Московской области ввели в эксплуатацию еще 99 электрозарядных станций. Работы провели специалисты АО «Энергоцентр», сообщили в министерстве энергетики региона.

Объекты появились в Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Пушкино, Солнечногорске, Раменском округе, Павловском Посаде, Клину, Рузе и других муниципалитетов.

Мощность каждой станции составляет 150 кВт. Электрокар можно зарядить на 80% за 20-30 минут. На данный момент в регионе работают 507 таких станций.

«Если в конце 2021 года в регионе было зарегистрировано 7399 транспортных средств, имеющих возможность использовать электрический двигатель, в том числе 521 электромобиль, то в конце 2022-го эта цифра выросла в два раза - до 11 285 гибридных транспортных средств, в том числе 1183 электромобилей», - заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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Спортсмены

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