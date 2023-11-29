Нелегальных перевозчиков мусора выявили в Дмитрове

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«Сотрудниками УМВД России по Дмитровскому округу были задержаны сразу семь водителей, перевозивших строительные отходы без оформления соответствующих документов», - заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Свалки отходов зарегистрировали в поселках Некрасовском, Останкине и деревне Ассаурово. Четырех водителей оштрафовали, еще троих вызвали в министерство для рассмотрения дел.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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