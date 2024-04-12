Нелегальную торговлю алкоголем пресекли в Красногорске

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«Сейчас наша задача совместно с правоохранительным блоком на территории всей области продолжить работу по выявлению и пресечению нарушений правил розничной продажи алкогольной продукции», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, на данный момент около 10% подобных объектов потребительского рынка продают алкоголь с нарушениями. Инспекторы регулярно проводят контрольные мероприятия, направленные на пресечение нарушений.

Напомним, что получить лицензию на розничную продажу алкоголя в Московской области можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля. Для детей организуют соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта.

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