Нелегальную точку водных развлечений закрыли в Мытищах

Предприниматели создали стихийный пляж, организовали прокат водного оборудования, батуты и точку питания. И все это - на землях федерального значения совхоза имени Тимирязева. Собственница обратилась в управление потребительского рынка и услуг администрации Мытищ.

Специалисты инспекции в сопровождении полиции установили факт самовольной организации бизнеса. У предпринимателей изъяли оборудование. Также закрыли точку общественного питания, работающую без разрешений. За нелегальный бизнес предприниматели ответят по закону.

Жителям округа напоминают: если вы столкнулись с незаконной торговлей, сообщите об этом в управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи. Тел.: 8 495 581-13-48 эл. почта potrebrinok2012@yandex.ru Все обращения будут взяты в работу профильными специалистами.Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».