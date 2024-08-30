30 августа 2024, 16:27

Нефтеналивной танкер весом 1500 тонн модернизируют в порту Коломны

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Специалисты предприятия «Порт Коломна» обновят самый большой танкер СССР и России. Судно весом 1500 тонн поднимут на слип, который недавно модернизировали для крупных плавучих сооружений.

На предприятии «Порт Коломна» есть собственное судостроительное подразделение. Здесь выполняют полный комплекс работ по проектированию, строительству, ремонту и модернизации разных плавучих сооружений. Модернизируют здесь и нефтеналивной танкер класса «река-море» Волгонефть-101.

«Этот гигант - самый массовый танкер в СССР и России, специально созданный для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Длина судна составляет 133 метра, а сухой вес - 1500 тонн. Это наше самое большое судно, которое мы когда-либо поднимали на слип», - отметили в пресс-службе предприятия.

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Коломна Строительство
30 августа 2024, 15:25
Омбудсмен Мишонова предложила архиереям Подмосковья лично крестить первенцев
Unsplash
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Детский правозащитник Ксения Мишонова обратилась к владыкам подмосковных епархий с предложением брать в крестники всех первенцев в семьях жителей региона. По мнению омбудсмена, это может способствовать увеличению рождаемости.

«Почему бы нам не провести такой замечательный социальный эксперимент. Возможно, для кого-то перспектива того, что крестным будущего малыша станет владыка местной епархии - митрополит или епископ, - станет ключевым фактором при принятии решения о рождении ребенка в ближайший год», - говорит Мишонова.

С предложением она обратилась к митрополиту Крутицкому и Коломенскму Павлу. Его и всех епархиальных архиереев Ксения Мишонова попросила в течение ближайших двух лет брать в крестники всех первых детей жителей Подмосковья. Таинство крещения при этом предполагается проводить в торжественной обстановке.

Такой опыт уже есть у Грузинской Православной церкви. Там с 2008 года третьих и последующих детей крестит лично патриарх. В этом году в Тбилиси состоялось уже 69-е массовое крещение, и глава ГПЦ стал крестным отцом еще 1,2 тысячи детей. Местные СМИ пишут, что сейчас у патриарха Илии более 47 тысяч крестников, при этом рождаемость в Грузии выросла, а число абортов сократилось.

Что касается Подмосковья, Ксения Мишонова подчеркнула, что здесь проблема стоит именно с рождением первых детей. Многим парам нелегко сделать этот шаг и решиться стать родителями. Поэтому опыт Грузии переосмыслили, и предложение для духовенства скорректировали с учетом местных особенностей.

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Дети РПЦ Семья
30 августа 2024, 14:42
Новый аппарат МРТ установили в стационаре Клинской больницы
Минздрав МО
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Еще один магнитно-резонансный томограф установили в медицинском учреждении Подмосковья. Высокоточный аппарат в тестовом режиме запустили в Клинской больнице.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что для Клинской больницы это первый подобный аппарат. На его закупку направили более 100 миллионов рублей.

Сейчас МРТ работает в тестовом режиме. Специалисты уже прошли обучение для работы на новом аппарате, который сможет выполнять до 45 исследований в сутки.

«Это первый в истории Клинской больницы магнитно-резонансный томограф, который будет использоваться для помощи жителям городского округа в рамках ОМС. На этом аппарате представлен полный спектр диагностических решений для врачей и пациентов, в том числе и со сложными патологиями», - отметила главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская.

Медтехнику закупили благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Детский клинический центр открыли в Красногорске. Старт работе центра дали Владимир Путин , губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

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Клин Здравоохранение Больницы
30 августа 2024, 14:35
Более 380 детей из многодетных семей в Дмитрове получили выплату к школе
Сетевое издание Фотобанк Московской области Медиасток.РФ
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Семь тысяч рублей получили 383 ребенка из многодетных семей в Дмитрове. Деньги зачислили тем родителям, чей доход ниже прожиточного минимума на одного человека и кто воспользовался выплатой на покупку школьной формы.

Доход семьи на одного человека не должен превышать 18 296 рублей. Если родители воспользовались выплатой в три тысячи и купили на эти деньги форму, в таком случае им положена ежегодная надбавка. В этом году ее получили 383 ребенка, из них 98 - проактивно.

Специалисты учитывают доход семьи за три месяца до подачи заявления. Родителям необходимо проверить наличие проактивной выплаты в личном кабинете на сайте , а затем подать заявление через портал государственных услуг Московской области не позднее 5 декабря.

Информацию можно получить по номеру телефона 122 (добавочный - 6) или в чат-боте «Соцуслуги Подмосковья».

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Дети Школы Семья Дмитров
30 августа 2024, 14:17
Жителям Подмосковья напомнили о возможности вакцинировать питомцев в парках
Администрация городского округа Сергиев Посад
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В Подмосковье продолжается акция по оказанию ветеринарных услуг в парках. Так, за один день в парке «Скитские пруды» ветеринары Сергиева Посада провели 25 регистраций, 23 чипирования и девять вакцинаций животных.

Ветеринары подчеркивают, что микрочип безопасен и помогает быстро вернуть потерявшегося питомца. Процедура чипирования занимает около 15 минут и требует ветеринарного паспорта.

Отмечается, что с сентября 2024 года чипирование станет обязательным для вывоза животных за границу, а с 16 сентября введут обязательные проверки на бешенство перед поездками. Жители Московской области могут ознакомиться с адресами и графиками работ мобильных офисов в парках на сайте.

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Сергиев Посад Животные Парки

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