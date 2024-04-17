«Недвижимость за 1 рубль» получили 140 подмосковных компаний

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, эта программа позволяет региону ввести в оборот неликвидные объекты недвижимости, а бизнесу получить в льготную аренду на длительный срок необходимые площади.

«Общий объем заявленных инвестиций в ремонт полученных помещений и запуск бизнеса составляет более одного миллиарда рублей. Суммарно компании создадут порядка тысячи новых рабочих мест», - рассказала Зиновьева.

Арендовать недвижимость по цене один рубль за один квадратный метр в год можно те объекты, износ которых превышает 80%. А по одному из условий сделки предприниматель обязан в течение полутора лет провести капремонт помещения или сделать полную реконструкцию здания за три года.

«За десять месяцев действия программы в 38 округах предоставлено более 200 объектов. В настоящее время на инвестиционный портал Подмосковья загружено 192 объекта недвижимости, до конца года планируем загрузить еще 170», - пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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