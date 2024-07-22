22 июля 2024, 19:30

Недостроенный дом на Радужной улице в Звенигороде снесут до конца года

Министерство строительного комплекса Московской области
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Недостроенный 17-этажный дом в микрорайоне «Южный» в Звенигороде снесут до конца года. Проект получил одобрение государственной экспертизы.

Специалисты министерства строительного комплекса Московской области готовят документацию для объявления конкурсных процедур и вскоре определят подрядчика, который выполнит работы.

«Оно не безопасно и для детей микрорайона, что очень беспокоит родителей. Жители надеются, что в этом году здание снесут, а прилегающую к нему территорию приведут в порядок», - рассказала жительница микрорайона «Южный» Галина Килина Работы проведут в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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Строительство Работа
22 июля 2024, 19:46
Спортсмены из Солнечногорска победили в ультрамарафоне в Суздале
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Спортсмены из Солнечногорска приняли участие в десятом ультрамарафоне Golden Ring Ultra Trail в Суздале. Андрей Тимошин показал лучший результат на дистанции 30, а Антон Нестеренко — на дистанции на 80 километров.

Трейл-забеги проходили на дистанции от 10 до 100 километров. Трасса была сложная и состояла из разных покрытий: асфальт, лесные тропы и дороги, трава по пояс, броды, поваленные бревна, заболоченные участки.

Спортсмен Антон Нестеренко из Солнечногорска преодолел 80 километров с результатом 6:40:58 и занял первое место. В числе лучших еще один спортсмен - Андрей Тимошин, который пробежал 30 километров за 2:25:04.

«Наши солнечногорские спортсмены продолжают демонстрировать высочайший уровень подготовки. Поздравляю ультрамарафонцев Антон и Андрея с заслуженными наградами и желаю новых успехов впереди!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В этом году в ультратрейле Golden Ring Ultra Trail приняли участие 15 спортсменов от Солнечногорска.

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Спортсмены Солнечногорск Мужчины
22 июля 2024, 19:45
Турнир по стрельбе из лука для спортсменов с ОВЗ прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки состоялся турнир по стрельбе из лука, в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» и получило поддержку от лидера движения общественной поддержки Владимира Харитонова.

Участники турнира соревновались как в личном, так и в командном зачете, стреляя по мишеням с определенных дистанций. В числе участников были параспортсмены из Химок, такие как Алексей Чувашев и член паралимпийской сборной России по стрельбе из лука Елена Крутова.

Владимир Харитонов отметил важность знакомства участников с историей Олимпийских игр, подчеркнув значение сохранения памяти о спортивных героях прошлых лет. Елена Крутова, рассказав о своем пути к спорту после получения травмы, подчеркнула, что спорт стал для нее не только средством восстановления, но и образом жизни.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что спортивная школа «Химки» готовит спортсменов не только по стрельбе из лука, но и по другим видам спорта, включая дисциплины для параспортсменов. Спортсмены этой школы регулярно достигают успехов на различных уровнях соревнований, выигрывая медали как на всероссийских, так и на международных состязаниях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Спортсмены Химки
22 июля 2024, 19:34
«Избавиться от лишней беготни». Воробьев — об отказе от «бумаги»
Пресс-служба губернатора Московской области
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Отказ от «бумаги» поможет избавиться от лишней беготни по инстанциям и ускорит процесс получения нужных документов или услуг. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам совещания с зампредом правительства России, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко и главой Минцифры России Максутом Шадаевым.

«В конце мая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством нашего президента мы обсуждали те сферы, которые можно перевести в цифру», - пояснил Воробьев.

Он добавил, что на сегодняшней встрече участники обсудили перевод платежек за ЖКУ и договоры по газу в электронный вид, а это значит, что жителям не придется больше стоять в очередях или искать потерянную квитанцию. Кроме того, - возможность перевода эксплуатационной документации на котельные в удобный онлайн–формат.

«Цифровые архивы - важные документы в безопасности и доступны в любое время; электронные сделки по Росреестру между юридическими лицами - значительно упростят процедуру учета и регистрации прав», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

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Андрей Воробьев Нацпроекты
22 июля 2024, 19:06
Дети с ОВЗ смогут пройти реабилитацию в центре «Звезда Сириус» в Одинцове
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Свое трехлетие центр развития «Звезда Сириус» отметит уже в сентябре этого года. Здесь профессионалы помогают детям с ограниченными возможностями в комплексном становлении: заботятся об их физическом, умственном и психоэмоциональном росте.

Основала нейрологопедический центр развития Татьяна Капутина. Впервые столкнувшись с аутизмом своего четырехлетнего сына, женщина поняла, что хочет оказывать профессиональную помощь и поддержку другим семьям со сложной историей, и основала «Звезду Сириус».

«Было много центров и много специалистов, но я поняла, насколько сложно найти тех людей, которые готовы помогать безоценочно, не оценивая ребенка. Мне нужно было найти тех людей, которые были готовы попробовать. И такая команда собралась», - поделилась Татьяна.

В центре могут заниматься также и дети на инвалидных колясках. Для того, чтобы помочь своему ребенку и воспользоваться социальным сертификатом бесплатной реабилитации в центре «Звезда Сириус», необходимо подать пакет документов через Госуслуги и оформить льготу.

Подробнее ознакомиться с информацией можно на официальном сайте центра www.sirius-obrazovanie.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети Здравоохранение

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