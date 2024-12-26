Недостаток общения и непонимание. Самые частые причины ухода детей из дома назвали в Подмосковье

«Самая большая часть детей, которых мы ищем - это самовольный уход из дома. В основном дети от 8-9 и до 15-16 лет», - сообщил Шитиков.

Только за два года в Московской области потерялись около 1,5 тысячи детей. По словам спикера, один из самых опасных периодов - это летний купальный сезон.

«Слава богу, что криминала у нас нет по этим детям, к сожалению, нескольких детей мы потеряли, дети погибли, в основном - это вода забрала», - прокомментировал Шитиков.

Отделение Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям создали в 2018 году. Его главной задачей стал не только поиск пропавших ребят, но и предотвращение несчастных случаев. Это и профилактические беседы об использовании интернета, и беседы с родителями.

«Так все по цепочке - чем старше дети, тем сильнее мы раскрываем те или иные проблемы. Чем меньше ребенок, тем элементарнее вещи мы объясняем: например, поехали с родителями в метро, родители сели в поезд, дети остались на перроне, что делать в этом случае», - добавил он.

Шитиков уточнил, что в непредвиденных обстоятельствах детям можно обратиться за помощью взрослых. Например, к полиции, к сотрудникам магазина или охранникам. Важно помнить, где есть служащие, там всегда знают, что делать и всегда придут на помощь.

Когда организация начала работать в Московской области, она получала до 12 заявок о пропавших детях в месяц. Теперь эти цифры сотрудники центра обрабатывают ежедневно. Именно поэтому требуется расширение коллектива, однако, команда волонтеров по-прежнему предпочитает оставаться небольшой, чтобы поддерживать эффективное взаимодействие на месте поисков.

По словам спикера, при поиске детей важно четко распределять задачи. Руководители должны хорошо знать людей, которым доверяют выполнение задач, чтобы быть уверенными в их квалификации и ответственности.

Что касается рекомендаций для родителей, важно не откладывать обращение в полицию и не ждать слишком долго. Чем раньше они поднимут тревогу, тем выше вероятность того, что ребенок быстро вернется домой. Следует сразу звонить по номеру 112, чтобы подключить к поиску все необходимые службы, включая полицию и волонтеров.

Основная причина самовольных уходов из дома - недостаток общения с родителями. Ребята, чувствующие, что их не понимают и не поддерживают, часто уходят из дома или скрываются. Родителям рекомендуют выстраивать открытые и доверительные отношения с детьми, интересоваться их жизнью, чтобы избежать подобных ситуаций.