15 февраля 2024, 17:48

Недостатки содержания дорог по просьбам жителей устранили в Мытищах

Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с представителями Мосавтодора провела проверку проблемных участков дорог в Погорелках. Инициатива была организована в ответ на обращения жителей, высказанные в ходе выездной администрации.

В ходе проверки осмотрели следующие дорожные артерии: Осташковское шоссе, Волковское шоссе, Пироговское шоссе, улицы Мытищинская, Фабричная и Мира.

По словам главы Мытищ, обслуживающая организация «Мосавтодор» усилила контроль и качество содержания указанных магистралей. Ранее выявленные недостатки, такие как загрязнение дорог и остановок, были устранены.

Однако, в ходе проверки были сделаны замечания относительно уборки тротуаров и пешеходных переходов. Представители «Мосавтодора» обещали приступить к устранению этих недочетов в ближайшее время.

Тротуар на улице Мытищинской, который соединяет жилой комплекс «Афродита» и школу № 19 во время проверки признали опасным для пешеходов. Сейчас он требует ремонта. В планах провести его в летний период. На пешеходной зоне обновят асфальтовое покрытие, установят ограждения и дополнительное освещение.

Администрация подчеркнула, что содержание дорожно-уличной сети находится под особым контролем, и выездные проверки будут проводиться регулярно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Дороги
15 февраля 2024, 18:46
Почти 40 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году
Министерство благоустройства Московской области
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Министерство благоустройства рассказало о планах по преображения общественных пространств в Подмосковье в 2024 году. По словам министра Михаила Хайкина, в этом году преображение затронет 37 территорий, включая 14 парков, десять лесопарков, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках.

Московская область входит в тройку лидеров по качеству городской среды. В Подмосковье расположено 193 парка и лесопарка. За последние девять лет их количество увеличилось в восемь раз.

«На территории Московской области за пять лет благоустроено: 219 общественных территорий, 22 парка в лесу, 2,5 тысячи игровые площадки, 3,7 тысячи территорий обрели новое освещение. Также появилось 68 зон для активного отдыха», - подчеркнул Хайкин.

Помимо этого, з пять лет в Подмосковье обустроили 76 пешеходных зон, 22 площади, 33 набережных, 20 территориях возле храмов и реализовали другие важные проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов. Планируется, что до конца 2026 года в регионе появятся более 30 стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
15 февраля 2024, 18:11
Более 70 пожарных сигнализаций отремонтировали в домах Подмосковья под контролем ГУСТ
ГУСТ МО
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Инспекторы ГУСТ внимательно контролируют состояние пожарных сигнализаций в домах Подмосковья, так как от оборудования зависит безопасность зданий и их жителей. Только с начала года специалисты отработали 75 задач по данному направлению.

Работы провели на улице имени Головкина и на улице Речная в Красногорске, а также на улице Просторная в деревне Путилково.

Жителям Московской области напоминают, что в случае необходимости ремонта системы сигнализации в доме, следует направить запрос в УК. Ответственная организация обязана взять обращение в работу в течение 24 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
15 февраля 2024, 18:04
Прием предпринимателей для юридических консультаций пройдет в Павловском Посаде
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Маргарита Смирнова проведет встречу с предпринимателями 19 февраля в Павловском Посаде. Бизнесмены смогут задать вопросы и получить юридическую консультацию.

На приеме рассмотрят вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов бизнеса. Предприниматели смогут получить правовую оценку того, как должностные лица реагируют на запросы.

Для участия понадобится предварительная запись на прием по телефону 8 (496) 435-33-65 или по электронной почте vmtpp@vmtpp.ru.

Встреча будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Павлово-Посадский, площадь Революции, дом 4, офис 315.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве пяти индустриальных парков. На их территории создадут колледжи для подготовки будущих специалистов.

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Павловский посад
15 февраля 2024, 18:03
Параспортсмен Алексей Чувашев из Химок стал чемпионом Московской области по стрельбе из лука
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Химчанин Алексей Чувашев стал победителем зимнего чемпионата Московской области по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Одинцово на базе спортшколы «Арион».

В турнире участвовали параспортсмены из пяти городов Подмосковья. Алексей Чувашев выступил за физкультурно-спортивный клуб «Благо» из Химок и взял первое место в соревнованиях. Он показал лучший результат в стрельбе из классического лука на расстоянии 18 метров. Химкинского спортсмена признали чемпионом региона в данной группе участников. Медали разыграли в категориях классического и блочного луков.

Ранее спортсмены из клуба «Благо» выиграли три медали на соревнованиях Кубка России. Елена Крутова одержала победу в индивидуальном зачете. Иван Козлов и Алексей Чувашев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. В этих соревнованиях спортсмены выступали за сборную команду Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни».

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Спортсмены Химки

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