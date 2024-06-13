Недоношенного ребенка спасли в перинатальном центре в Видном

Будущая мама, обратившись в женскую консультацию по месту жительства, узнала, что ее беременность будет непростой из-за проблем с плацентой и пуповиной. На 28-й неделе беременности на свет появилась маленькая Варя. Ее рост составлял всего 28 сантиметров.

Малышка проходила лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а затем в отделении патологии недоношенных детей. После того, как ребенок набрал около 2,5 килограмма состоялась выписка.

Через две недели после выписки малышка вместе с родителями вернется на осмотр в катамнез. Врачи проведут коррекцию питания и курса реабилитации в амбулаторных условиях.

Напомним, что перинатальный центр отметил свое 11-летие. Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием и в нем работают квалифицированные специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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