Неделю математики провели для школьников в Богородском округе

Школьный этап «Олимп» провели в первых числах декабря. Для ребят были подготовлены увлекательные задания на платформе федеральной государственной информационной системы «Моя школа». Чтобы принять участие в испытании, нужно было зайти в электронный дневник «Моя школа» и выполнить особое цифровое домашнее задание.

5 декабря в стенах центра образования «Богородский» самые активные команды школ округа встретились на муниципальном этапе математического марафона «Эльбрус». В нем приняли участие 11 общеобразовательных учреждений Богородского округа. Ребята продемонстрировали не только математическую хватку, но и слаженную командную работу.

В марафоне приняли участие 66 учащихся с пятого по десятый классы. Каждый участник, завершив свою часть, передавал задание следующему. Последующий игрок использовал ответ предыдущего для решения собственной задачи.

Победителем стала команда центра образования № 3, а капитан команды Даниил Колпаков представит Богородский округ на региональном этапе соревнований, который пройдет 7 декабря в Корпоративном университете развития образования.

Призерами также стали центры образования № 33, № 12 и № 83.

В субботу, 7 декабря, 50 капитанов самых крутых математических команд Подмосковья встретятся на региональном этапе «Эверест». Им предстоит пройти сложные, но увлекательные квизы по историям математических открытий. Команды-победители будут награждены дипломами и увлекательной поездкой в Центр управления полетами в Королеве.

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