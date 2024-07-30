30 июля 2024, 02:21

Неделю грудного вскармливания проведут в роддоме Мытищ с 29 июля

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Неделю популяризации грудного вскармливания организовали в Мытищинском роддоме с 29 июля по 4 августа. Проходит она по инициативе Министерства здравоохранения.

Родильный дом в Мытищах каждый год проводит тематическую неделю по грудному вскармливанию. В этот раз ее назвали «Неделей грудного вскармливания в Мытищах - для всех сторонников и противников!».

Накануне мероприятия в прошлый четверг для мам организовали занятия Школы матери под руководством заведующей отделением новорожденных Веры Крикуновой и специалистов по грудному вскармливанию Оксаны Сулим и Марины Чураковой.

Следующая встреча пройдет на свежем воздухе 1 августа. Лекторами выступят врачи-неонатологи отделения новорожденных Наталья Коркина и Ольга Халимова, а также консультанты по грудному вскармливанию Оксана Сулим и Марина Чуракова.

Больше информацию по теме можно узнать в телеграм-канале «Роды в Мытищах».

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Дети Здравоохранение Мытищи
30 июля 2024, 02:37
Жители Мытищ исполнят песни в рамках проекта «Открытый микрофон» 3 августа
Unsplash
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Жители Мытищ смогут выйти на сцену ДК «Яуза» и исполнить песню в рамках мероприятия «Открытый Микрофон» 3 августа. Для участия нужно отправить видео своего выступления и заполнить заявку.

Участники смогут не только проявить себя в вокальном исполнении, но и интересно провести время.

Музыкальное мероприятие «Открытый микрофон» пройдет в доме культуры «Яуза» в Мытищах 3 августа в 17:00 по адресу: парк Мира, Амфитеатр.

Для участия нужно зарегистрироваться, указав: фамилию, имя и отчество, возраст, название музыкальной композиции, хронометраж, ссылку на оригинал песни, прислать видео, где участник исполняет любую музыкальную песню, указать опыт выступления на сцене. Заявку можно отправить через Whatsapp по номеру 8 (985) 279-45-36.

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Мытищи Концерты
30 июля 2024, 02:01
Летняя спартакиада среди детских дворовых команд стартует в Мытищах 30 июля
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Первенство Центра физической культуры и спорта «Мытищи» по петанку среди детских дворовых команд пройдет 30 июля. А 6 и 7 августа дети смогут поучаствовать в соревнованиях по настольному теннису и турниру по футболу.

На спортплощадке по адресу: улица Юбилейная, дом 33/3 состоится Первенство Центра физической культуры и спорта «Мытищи» по петанку среди детских дворовых команд. Участвовать смогут дети 2009 года рождения и младше. Состав команды: 3 участника 1 запасной. Соревнования начнутся 30 июля в 11:00.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» организуют командные состязания Летней спартакиады среди детских дворовых команд по настольному теннису. В них примут участие дети 2009 года рождения и моложе. Состав команды: 2 участника 1 запасной. Начало 6 августа в 11:00 по адресу: улица Летная, дом 22А.

На стадионе Дмитрия Аленичева состоится спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. Дети смогут принять участие в «Веселых стратах», состязаниях по петанку и турнире по футболу среди детских дворовых команд. Мероприятия доступны для ребят 2009 года рождения и младше. Праздник состоится 7 августа в 11:00.

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Дети Мытищи
30 июля 2024, 01:40
Экологическую экспедицию на берегу озера Селигер провели для детей из Мытищ
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Воспитанники детско-юношеского центра «Галактика» весь июль участвовали в летней оздоровительной экспедиции «Селигер 2024». Ребята очищали берег озера от мусора, слушали лекции по экологии, учились жить в природных условиях, занимались спортом, ловили рыбу и ходили за грибами.

В экспедиции юные туристы узнают много нового об экологии, учатся любить природу, формируют экологичное отношение к окружающей среде. Здесь дети учатся ставить палатку, обустраивать места для питания и отдыха на природе, заготавливать дрова. Также ребята ежедневно закаляются и делают зарядку, участвуют в экологических марафонах, очищают берег Селигера от мусора, слушают экологические лекции. В рамках экспедиции юные туристы ходят за грибами и ягодами, ловят рыбу, готовят несложные походные блюда: каши, супы.

Каждое свободное мгновение дети стараются чему-то научиться, чтобы потом продемонстрировать навыки своим друзьям и близким. Ежегодно из таких экспедиций ребята привозят много практических знаний, а также впечатлений и воспоминаний.

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Дети Мытищи Детские лагеря
30 июля 2024, 01:13
Выставка картин участников клуба «Активное долголетие» открылась в Мытищах
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Экспозиция картин участников клуба «Активное долголетие» под названием «Фауна в лицах» открылась в Мытищах. Центральные герои работ — животные.

Пенсионеры занимаются в студии изобразительного искусства под руководством преподавателя-волонтера Регины Райкопуло. Многие долголеты начали рисовать только с приходом в клуб.

Дикие и домашние животные - это центральные персонажи картин выставки.

Экспозиция работает в будние дни по адресу: улица Мира, дом 37. Записаться в клуб «Активное долголетие» можно по телефону: 8 (916) 975-12-46. Посещение клуба бесплатное. При посещении впервые с собой необходимо взять паспорт, а на все занятия - социальную карту Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Пенсионеры

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