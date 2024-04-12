Неделя здоровья прошла в колледже «Подмосковье»

Студенты и педагоги с удовольствием участвовали в утренней музыкальной зарядке, получая заряд бодрости на весь день. Активисты «Движения Первых» проводили на переменах подвижные игры, танцевальные флешмобы, викторины, а также организовали конкурс рисунков о ЗОЖ.

Одним из главных событий недели стал турнир по волейболу между командами всех структурных подразделений колледжа. Первое место заняла команда структурного подразделения № 7, второе - команда структурного подразделения № 1, а третье - команда структурного подразделения № 8.

На прошлой неделе дети из Белгородской области встретились с космонавтом Юрием Усачевым в Королеве. Ребята приехали в Подмосковье на отдых в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Гостей поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.