Неделя психологии стартовала в лицее «Авиатика» в Лобне

Одним из ярких событий недели стало «Коллективное планирование тимбилдинга». Почти все учителя лицея приняли участие в акции. На первом этапе мероприятия они использовали цветовую гамму, чтобы выразить свое психоэмоциональное состояние, в результате чего получилась яркая, разноцветная картина. Это позволило участникам лучше понять атмосферу в коллективе и настроиться на совместную работу.

На втором этапе педагоги совместно составили план мероприятий для сплочения команды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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