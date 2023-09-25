Неделя промышленного туризма начнется в Подмосковье 2 октября

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что 2 октября студентов примут в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского. Учащиеся Авиационного техникума имени Казакова смогут посетить предприятие, познакомиться с его работой и, возможно, выбрать будущую профессию. Ребятам покажут самую большую в Европе дозвуковую аэродинамическую трубу, где проходят испытания. Это огромное сооружение, куда с легкостью поместилась бы, например, сцена Большого театра.

На следующий день студенты техникума имени Королева посетят «ЦНИИмаш», где им покажут центр управления космическими полетами.

На 4 октября запланированы дни обмена опытом для тех, кто уже давно получил профессию. Так, на «Истринской сыроварне» встретятся представители «Гжельского завода художественной росписи», «Жостовской фабрики декоративной росписи», кондитерской фабрики «Победа», завода елочных игрушек «Елочка» и компании Xome Chef. Встреча позволит обменяться успешными практиками, а также обсудить перспективы развития туризма.

В тот же день гостей примет «Загорский трубный завод». Сюда приедут работники предприятий «ЦНИИмаш», «ХимРар», «Композит», «Метровагонмаш» и ФАУ «ЦАГИ».

В заключительный день в Красногорске состоится заседание, которое объединит всех участников программы промышленного туризма в Подмосковье. Здесь обсудят дальнейшие перспективы развития этого направления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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