Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки прошла в Химках

Вопросы жителей рассмотрели депутат Государственной думы Ирина Роднина, а также депутаты Глеб Демченко, Юлия Мамай, Александр Дряннов и Владислав Мирзонов.

Глеб Демченко отметил, что личные приемы депутатов по социальным вопросам играют важную роль в обеспечении комфорта жителей. Мы работаем над улучшением жизни в городе, и эффективное взаимодействие с населением является ключевым фактором.

Инициатива главы городского округа Дмитрия Волошина о системе взаимодействия между активными жителями и муниципальными депутатами продолжает функционировать, стремясь к решению проблем в сферах ЖКХ и благоустройства согласно принципу «житель всегда прав».

Напомним, что общественная приемная «Единой России» в Химках продолжит свою работу на постоянной основе. Жители могут обратиться за консультацией или записаться на прием на улице Кирова, 19.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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