21 июля 2024, 15:35

Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки прошла в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки завершилась неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки. Общественная приемная «Единой России» приняла более 20 человек, чьи обращения касались различных аспектов социальной защиты.

Вопросы жителей рассмотрели депутат Государственной думы Ирина Роднина, а также депутаты Глеб Демченко, Юлия Мамай, Александр Дряннов и Владислав Мирзонов.

Глеб Демченко отметил, что личные приемы депутатов по социальным вопросам играют важную роль в обеспечении комфорта жителей. Мы работаем над улучшением жизни в городе, и эффективное взаимодействие с населением является ключевым фактором.

Инициатива главы городского округа Дмитрия Волошина о системе взаимодействия между активными жителями и муниципальными депутатами продолжает функционировать, стремясь к решению проблем в сферах ЖКХ и благоустройства согласно принципу «житель всегда прав».

Напомним, что общественная приемная «Единой России» в Химках продолжит свою работу на постоянной основе. Жители могут обратиться за консультацией или записаться на прием на улице Кирова, 19.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Химки «Единая Россия»
21 июля 2024, 15:04
Лекцию об Олимпиаде-80 провели для школьников в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки прошла лекция для детей, посвященная 44-летию летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Директор школы № 29 и муниципальный депутат Наталья Каныгина стала организатором встречи, которая состоялась в спортивном музее школы.

Ребята узнали о подготовке Москвы к приему спортсменов со всего мира, о церемонии открытия на Центральном стадионе «Лужники» и о спортивных достижениях советских атлетов.

Уникальные видеоматериалы позволили школьникам окунуться в атмосферу того времени, увидеть яркие моменты соревнований. После лекции ребята приняли участие в увлекательном квизе на олимпийскую тематику.

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Особое внимание уделили вкладу городского округа в проведение Олимпиады-80. В Химках был построен Международный молодежный лагерь «Олимпиец», который стал центром встреч с чемпионами и призерами, а также местом для спортивных соревнований.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула важность подобных мероприятий для формирования у детей чувства гордости за страну, уважения к истории и развития интереса к спорту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Химки Школьники
21 июля 2024, 14:05
Жителям Химок рассказали о земляке — участнике Сталинградской битвы
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Иван Кривошеев — химчанин, участник Битвы за Сталинград. Историю его боевого пути рассказали в клубе «Активное долголетие» в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Боевой путь Иван Кривошеев начал 3 сентября 1942 года в составе 865-го артиллерийского полка. Победу встретил в Праге.

За боевые заслуги его наградили орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также нагрудным знаком «Освободителю Донбасса».

«Иван Никитович - настоящая гордость Химок и всей России. Несмотря на почтенный возраст, он ведет активную социальную жизнь, принимает участие в патриотических акциях, уроках мужества для детей, пишет о событиях военных лет в стихотворной форме. Его жизненный путь - это пример мужества, стойкости и безграничной любви к Родине», - прокомментировал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Также депутат городского округа Химки Николай Томашов организовал для собравшихся спецпоказ фильма Федора Бондарчука «Сталинград».

«Сталинградская битва стала одной из самых кровопролитных в истории человечества, переломив ход Великой Отечественной войны. Мужество и героизм защитников города на Волге стали символом непоколебимой воли и любви к Родине. Проект „Химки. Успех в единстве поколений“ направлен на укрепление связи между поколениями и сохранение исторической памяти. В рамках проекта для химчан проводят различные историко-патриотические акции: лекции, круглые столы, встречи с участниками СВО и многое другое. Присоединиться может любой желающий», - сказал Николай Томашов.

Отметим, что сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны уделяют в Химках особое внимание. В округе работает уникальный виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Он создан по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина.

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Химки История Активное долголетие
20 июля 2024, 23:51
Депутаты провели встречи с жителями Мытищ по вопросам социальной поддержки
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Серию встреч с жителями Мытищ на тему социальной поддержки организовали депутаты «Единой России». Обсуждали пенсионные льготы и выплаты, льготы для инвалидов, многодетных и малоимущих семей.

Такие тематические встречи проходят в региональных и местных общественных приемных, организуют их депутаты всех уровней партии «Единая Россия».

Эта неделя приемов в Мытищах касалась социальной поддержки населения. Горожанам рассказали об условиях и порядке получения пенсионных выплат, льгот для многодетных семей, малоимущих семей и инвалидов. Жителей проинформировали о порядке предоставления всех необходимых документов и сроках оформления заявлений.

«Объяснили жителям сроки и процедуру рассмотрения заявлений, а также пояснили, какие конкретные организации могут помочь в различных ситуациях. В ходе приемов были рассмотрены индивидуальные случаи, и каждому гражданину была предложена индивидуальная программа поддержки», - отметил руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

На таких приемах жители могут получить консультацию индивидуально, также встречи помогают им быстрее ориентироваться в социальных программах.

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Мытищи Депутаты «Единая Россия»
20 июля 2024, 23:28
Обучение сотрудников регистратуры прошло в Мытищинской областной больнице
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Лекцию в формате «вопрос-ответ» организовали в Мытищинской областной больнице с участием заместителя главного врача по обязательному медицинскому страхованию Галины Игумновой и регистраторами поликлиник. Сотрудникам регистратур рассказали, как правильно информировать жителей о получении полиса ОМС при переезде и прикреплении к поликлиникам.

Работники регистратур первыми встречают посетителей. Именно поэтому они должны обладать особенными компетенциями и знаниями: оперативно ориентироваться во всех информационных системах медучреждения, обладать развитой эмпатией, проявлять вежливость и деликатность.

Сегодня Мытищинская областная больница полностью перешла на электронный документооборот. Здесь постоянно проходят обучающие занятия и семинары для регистраторов.

На обучении разобрали, как правильно рассказывать пациентам о получении полиса ОМС, прикреплении к поликлиникам. Обсудили новые правила передачи сведений о пациентах при наступлении 18-летия из детской поликлиники во взрослую.

«Наши встречи проходят на регулярной основе. В системе обязательного медицинского страхования периодически происходят изменения, о которых пациенты должны знать. Но самым главным остается одно - это получение пациентом полиса ОМС образца Московской области при переезде и прикреплении к поликлиникам. К примеру, до сих пор не все наши пациенты знают, что при замене паспорта нужно менять и полис ОМС. С этими и другими вопросами пациенты обращаются, прежде всего, к медицинским регистраторам», - отметила Галина Игумнова.

Сейчас из 300 тысяч жителей Мытищ 10 тысяч имеют полис другого региона. Таким жителям доступна только экстренная медицинская помощь. А прикрепленным к поликлиникам пациентам оказывают полный спектр услуг. О том, как получить полис ОМС регионального образца, можно узнать здесь.

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Здравоохранение Больницы Мытищи Поликлиники

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