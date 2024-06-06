Неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства началась в Химках

Юлия Захаренкова произнесла приветственную речь и затронула вопрос организации летнего детского отдыха и выплат беременным женщинам.

«Обращения химчанок приняты в работу и переданы в Управление социальной защиты и профильные службы для детальной отработки вопросов. Ответы передадим заявительницам в удобном для них формате сразу после получения информации от организаций-партнеров», - рассказала Юлия Захаренкова.

Также на открытии заявили, что особое внимание будет уделяться адресной социальной помощи семьям с детьми.

«Народная программа партии уделяет особое внимание поддержке семей по целому ряду направлений: поддержка многодетных и малообеспеченных семей, расширение сферы применения материнского капитала, развитие системы налоговых льгот и субсидий для многодетных семей, обеспечение комплексной безопасности детства, а также помощь семьям участников специальной военной операции», - рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Отметим, что в Химках регулярно организуют приемы граждан. Жители могут обсудить со специалистами вопросы ЖКХ, благоустройства, социальной поддержки и медицины. Местные депутаты беседуют с химчанами не только очно, но и в домовых чатах.

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