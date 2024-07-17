Неделя правовой помощи прошла в Подмосковье

Общероссийское мероприятие «Неделя правовой помощи» проходит во всех регионах России. Основная задача - донести те правовые моменты, которые возможно непонятны семьям. Подробностями поделилась главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаев в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

В неделе правовой помощи приняли участие не только юристы, но и врачи. Ценную информацию доносили до беременных женщин, семей с детьми инвалидами и несовершеннолетними.

«Уделили особое внимание будущим папам, ведь в Подмосковье есть особая гордость - школа отцов», - указала Нисо Одинаев.

Специалист подчеркивает, что в организации недели правовой помощи помогло Министерство здравоохранения Московской области, а также Научно-исследовательский клинический институт «Детство».

«Подготовили очень интересные темы и мероприятия, в которых могли принять участие все семьи Подмосковья», - отметила специалист.

В ходе мероприятий родители и подростки смогли получить ответы на волнующие вопросы. Неделя показала, что спрос на проведение подобных консультаций очень высокий в Подмосковье.

«Мы выделили пять ключевых вопросов. Есть масса проблем беременных женщин и кормящих женщин, которые связаны с трудовыми функциями. К тому же, были многодетные семьи, которые смогли узнать о своих правах», - поделилась Нисо Одинаев.

Специалист подчеркивает, что вся правовая информация о мероприятиях размещена на портале « Детство ». Именно там можно найти ответы на все волнующие вопросы.

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