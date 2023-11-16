Небольшую гостиницу и мастер-классы предложила усадьба «Пуршевские дали» в Можайске в этом году

Посуда, игрушки, сувениры - все многообразие керамики находится в магазине при ремесленном центре. А еще здесь есть привлекательные елочные игрушки.

Для тех, кто хотел бы сделать что-то из глины самостоятельно, проводят мастер-классы. Гостей учат лепке, росписи и глазурировать изделия. Мастер-классы есть индивидуальные и групповые.

В этом году открылась выставка «Дом пингвинов». Там можно увидеть более тысячи представителей из разных материалов.

Усадьба также предлагает два небольших, но уютных номера для проживания. Один из них - в деревянном доме на втором этаже. В нем есть все необходимое для комфортного проживания. А приятным бонусом станет балкон с видом на яблоневый сад и зона барбекю около дома. Здесь можно остаться на несколько дней, заняться гончарным делом и отдохнуть от городской суеты.

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