16 ноября 2023, 22:05

Небольшую гостиницу и мастер-классы предложила усадьба «Пуршевские дали» в Можайске в этом году

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Культурно-ремесленный центр «Пуршевские дали» в Можайске включает в себя гончарную мастерскую, цех фаянса и обжига, концертно-выставочный зал, два небольших номера для гостей. Усадьба существует более восьми лет. Это семейная мастерская, где для посетителей проводят экскурсии и мастер-классы по работе с глиной и гончарным кругом.

Посуда, игрушки, сувениры - все многообразие керамики находится в магазине при ремесленном центре. А еще здесь есть привлекательные елочные игрушки.

Для тех, кто хотел бы сделать что-то из глины самостоятельно, проводят мастер-классы. Гостей учат лепке, росписи и глазурировать изделия. Мастер-классы есть индивидуальные и групповые.

В этом году открылась выставка «Дом пингвинов». Там можно увидеть более тысячи представителей из разных материалов.

Усадьба также предлагает два небольших, но уютных номера для проживания. Один из них - в деревянном доме на втором этаже. В нем есть все необходимое для комфортного проживания. А приятным бонусом станет балкон с видом на яблоневый сад и зона барбекю около дома. Здесь можно остаться на несколько дней, заняться гончарным делом и отдохнуть от городской суеты.

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Можайск
16 ноября 2023, 22:17
Подмосковье и Ростех в кратчайшие сроки построили котельную в Сергиевом Посаде
Минэнерго МО
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В Сергиевом Посаде состоялся пробный запуск блочно-модульной котельной. Ее возвели в кратчайшие сроки правительство Московской области и госкорпорация «Ростех». В запуске поучаствовали вице-губернатор Евгений Хромушин и глава округа Дмитрий Акулов, сообщили в Министерстве энергетики региона.

Объект появился на территории Загорского оптико-механического завода. Она заменит поврежденную котельную СТЭКа. К постройке подвели газопровод и электричество. Специалисты проложили 800 метров тепловых сетей и сети водоснабжения, а также возвели трансформаторные подстанции.

«Общий срок работ с момента подготовки площадки составил два с половиной месяца, а сама стройка - всего полтора месяца <…> Особую благодарность хотел бы выразить Ростеху, который оперативно определил лимит финансирования», - заявил Хромушин.

Котельная заработает на полную мощность в течение недели. Специалисты запустят все пять котлов.

«Более 10 тысяч жителей Сергиев Посада получат качественное бесперебойное отопление и горячее водоснабжение», - сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

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Ростех Строительство Отопление Сергиев Посад
16 ноября 2023, 21:46
Переходный переход на станции Одинцово завершат досрочно до конца ноября
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Пешеходный переход на железнодорожной станции Одинцово отремонтируют досрочно. Реконструкцию завершат до конца ноября, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Специалисты уже привели в порядок ступени и заасфальтировали два из пяти лестничных сходов. Также они заменили и покрасили железобетонные фундаментные конструкции.

Объект построили в советское время, поэтому его приводят к современным стандартам, например, сделают крытым и установят лифты.

«Правительство Подмосковья предложило ускорить проведение этих работ. РЖД поддерживает нас в данном вопросе, поэтому соответствующее обращение направлено в Правительство России, и будет рассмотрено в ближайшее время», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также переходы нуждаются в ремонт на восьми ж/д станциях в Одинцове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Ремонтные работы
16 ноября 2023, 21:34
Учебно-производственный комплекс для студентов создадут в Королеве
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Новый учебно-производственный комплекс в Техникуме технологий и дизайна Технологического университета имени Леонова появится в Королеве. На днях здесь запустили первое новое оборудование — раскройный стан или планшетно-режущий плоттер. В комплекте с современным программным обеспечением на нем гораздо удобнее и легче работать.

«Станок новый, современный, позволяет вырезать не только ткань непосредственно для швейного производства, но имеет сменные насадки и можно вырезать различного типа продукцию: рекламную, например, из пластика, ПВХ, из пенокартона», - сообщил инженер университета Алексей Кремлев.

Новый станок даст студентам возможность выпускать и реализовывать продукции из разных материалов.

«Мы планируем под заказ юридических и физических лиц обеспечивать рынок городского округа Королёв своими изделиями и товаром», - заявила и. о. ректора университета Наталья Фролова.

В планах техникума - разрабатывать перспективные инвестиционные проекты совместно со специалистами крупных предприятий Королева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Королев
16 ноября 2023, 21:07
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил выставку «Россия»
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер посетил стенд Московской области в павильоне № 75. По его словам, его можно посетить и онлайн, например, совершить виртуальную экскурсию по залам музея „Новый Иерусалим“.

Брынцалов напомнил, что 27 декабря на выставке пройдет День Московской области с концертом. Также он посмотрел и другие стенды.

«Стильно, современно - атмосфера передает дух, традиции регионов нашей России. Смотря на достижения и красоты - сразу возникает желание путешествовать по стране и оценить все уже в живую», - рассказал Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Выставка-форум «Россия»

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