«Не перестает удивлять». Фестиваль «Сабантуй» собрал в Люберцах более 30 тысяч человек

Фестиваль в Московской области проводится с 2001 года, каждый раз в новом городе. Представители разных национальностей по традиции приезжают на мероприятие с семьей и друзьями.

«„Сабантуй“ объединяет все больше людей и не перестает удивлять чем-то новым. В этом году в Люберцы приехали свыше 30 тысяч человек - не только из разных уголков Подмосковья, но также из городов Центрального федерального округа. Программа, как всегда, разнообразная - она рассчитана на все возрасты и интересы», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что на фестивале можно поучаствовать в квесте, отведать чак-чак с чаем, послушать концерт. Юных посетителей ждет зажигательная дискотека от «СоюзМультПарка». Вход свободный.

В Подмосковье около 130 национальных общественных объединений, и такие фестивали способствуют укреплению дружеских межнациональных связей, знакомят людей с традициями и культурой разных народов, подчеркнула Швелидзе.

Народный праздник «Сабантуй» знаменует окончание весенних полевых работ. Он имеет многовековую историю, включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО и отмечается более чем в 250 городах мира.

По традиции на фестивале передают эстафету в виде скачущего коня с всадником следующему городскому округу, который примет «Сабантуй». На сей раз это Химки.

Фестиваль организовала региональная татарская национально-культурная автономия Московской области при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. В 2024 году событие посвятили 25-летию создания автономии.

Люберцы приняли «Сабантуй» во второй раз с 2009 года. Участников и гостей поздравил с открытием глава округа Владимир Волков. Он также зачитал поздравительный адрес от губернатора Андрея Воробьева.

Неизменный атрибут «Сабантуя» - корэш - национальная борьба на поясах. Это зрелищное спортивное единоборство с тысячелетней историей. Победитель, положивший противника на ковер, применив ловкость и разрешенные приемы, именуется батыром «Сабантуя». Есть и другие состязания: гостям предлагают преодолеть дистанцию в мешке, залезть на гладкий столб и побороться в перетягивании каната. В спортивном квартале «Сабантуя» устроили традиционные соревнования по армрестлингу для всех желающих, прошедших регистрацию.

Желающие могут продегустировать с чаем главное медовое угощение татар - чак-чак: его привезли целую тонну.

«Наши партнеры расфасовали 20 тысяч брикетиков чак-чака примерно по 35 граммов каждый, и все это раздается на чайной поляне фестиваля. Также там приготовлено 30 тысяч порций фирменного татарского чая. У нас стоит 750-литровый самовар - такого больше нет нигде в мире», - рассказал продюсер фестиваля «Сабантуй» Азат Галямшин.

На фестивале развернули палатку «Волонтеров Подмосковья». Любой мог присоединиться к изготовлению всего необходимого для бойцов СВО.

«Здесь у нас сегодня работают волонтеры серебряного возраста „Домашний очаг“. Вяжем маскировочные сети, собираем нашлемники для снайперов. Также изготавливаем сухие армейские души - когда нет воды, они очень хорошо помогают освежиться на фронте», - сообщила руководитель центра поддержки участников СВО и их семей в Люберцах Алеся Даврамова.

По ее словам, посетителей много, часто приходят дети, которые пробуют сделать сухой душ, пишут солдатам письма и делают рисунки. Все это волонтеры отвозят в зону спецоперации и передают солдатам лично.

Для искателей приключений на фестивале организовали Мегаквест, участники которого могут присоединиться к розыгрышам подарков от партнеров «Сабантуя». Всего призов 500.

Работает этномаркет - более 40 точек с брендовой продукцией: едой, напитками, украшениями, духами и другими товарами.

На фестиваль приехали «СоюзМультПарк» и попугай Кеша. На малой сцене герои мультфильмов организовали танцевальные интерактивы и яркую программу для детей.

На главной сцене подготовили выступления артистов, профессиональных и самодеятельных коллективов. Среди выступающих - участницы музыкального шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова и Вилена Хикматуллина, а также победитель всероссийских батлов по битбоксу Ифтихор, который умеет создавать мини-треки из голосов зрителей.

«Этот праздник еще раз показывает, что мы, представители разных народов и культур, живем в России в мире и согласии. И наша миссия - это все сохранить. Мы благодарим губернатора, правительство Московской области за помощь и поддержку в организации наших мероприятий», - подчеркнул председатель духовного управления мусульман Подмосковья, муфтий Московской области Рушан Аббясов.