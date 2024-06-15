15 июня 2024, 19:07

«Не перестает удивлять». Фестиваль «Сабантуй» собрал в Люберцах более 30 тысяч человек

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Фестиваль «Сабантуй» прошел в Московской области в 22-й раз. Он собрал в Центральном парке в Люберцах более 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья. В 2025 году фестиваль примут Химки, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства региона.

Фестиваль в Московской области проводится с 2001 года, каждый раз в новом городе. Представители разных национальностей по традиции приезжают на мероприятие с семьей и друзьями.

«„Сабантуй“ объединяет все больше людей и не перестает удивлять чем-то новым. В этом году в Люберцы приехали свыше 30 тысяч человек - не только из разных уголков Подмосковья, но также из городов Центрального федерального округа. Программа, как всегда, разнообразная - она рассчитана на все возрасты и интересы», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что на фестивале можно поучаствовать в квесте, отведать чак-чак с чаем, послушать концерт. Юных посетителей ждет зажигательная дискотека от «СоюзМультПарка». Вход свободный.

В Подмосковье около 130 национальных общественных объединений, и такие фестивали способствуют укреплению дружеских межнациональных связей, знакомят людей с традициями и культурой разных народов, подчеркнула Швелидзе.

Народный праздник «Сабантуй» знаменует окончание весенних полевых работ. Он имеет многовековую историю, включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО и отмечается более чем в 250 городах мира.

По традиции на фестивале передают эстафету в виде скачущего коня с всадником следующему городскому округу, который примет «Сабантуй». На сей раз это Химки.

Фестиваль организовала региональная татарская национально-культурная автономия Московской области при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. В 2024 году событие посвятили 25-летию создания автономии.

Люберцы приняли «Сабантуй» во второй раз с 2009 года. Участников и гостей поздравил с открытием глава округа Владимир Волков. Он также зачитал поздравительный адрес от губернатора Андрея Воробьева.

Неизменный атрибут «Сабантуя» - корэш - национальная борьба на поясах. Это зрелищное спортивное единоборство с тысячелетней историей. Победитель, положивший противника на ковер, применив ловкость и разрешенные приемы, именуется батыром «Сабантуя». Есть и другие состязания: гостям предлагают преодолеть дистанцию в мешке, залезть на гладкий столб и побороться в перетягивании каната. В спортивном квартале «Сабантуя» устроили традиционные соревнования по армрестлингу для всех желающих, прошедших регистрацию.

Желающие могут продегустировать с чаем главное медовое угощение татар - чак-чак: его привезли целую тонну.

«Наши партнеры расфасовали 20 тысяч брикетиков чак-чака примерно по 35 граммов каждый, и все это раздается на чайной поляне фестиваля. Также там приготовлено 30 тысяч порций фирменного татарского чая. У нас стоит 750-литровый самовар - такого больше нет нигде в мире», - рассказал продюсер фестиваля «Сабантуй» Азат Галямшин.

На фестивале развернули палатку «Волонтеров Подмосковья». Любой мог присоединиться к изготовлению всего необходимого для бойцов СВО.

«Здесь у нас сегодня работают волонтеры серебряного возраста „Домашний очаг“. Вяжем маскировочные сети, собираем нашлемники для снайперов. Также изготавливаем сухие армейские души - когда нет воды, они очень хорошо помогают освежиться на фронте», - сообщила руководитель центра поддержки участников СВО и их семей в Люберцах Алеся Даврамова.

По ее словам, посетителей много, часто приходят дети, которые пробуют сделать сухой душ, пишут солдатам письма и делают рисунки. Все это волонтеры отвозят в зону спецоперации и передают солдатам лично.

Для искателей приключений на фестивале организовали Мегаквест, участники которого могут присоединиться к розыгрышам подарков от партнеров «Сабантуя». Всего призов 500.

Работает этномаркет - более 40 точек с брендовой продукцией: едой, напитками, украшениями, духами и другими товарами.

На фестиваль приехали «СоюзМультПарк» и попугай Кеша. На малой сцене герои мультфильмов организовали танцевальные интерактивы и яркую программу для детей.

На главной сцене подготовили выступления артистов, профессиональных и самодеятельных коллективов. Среди выступающих - участницы музыкального шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова и Вилена Хикматуллина, а также победитель всероссийских батлов по битбоксу Ифтихор, который умеет создавать мини-треки из голосов зрителей.

«Этот праздник еще раз показывает, что мы, представители разных народов и культур, живем в России в мире и согласии. И наша миссия - это все сохранить. Мы благодарим губернатора, правительство Московской области за помощь и поддержку в организации наших мероприятий», - подчеркнул председатель духовного управления мусульман Подмосковья, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Праздники Люберцы Фестивали
15 июня 2024, 17:14
Два новых футбольных поля открыли в городском округе Пушкинский
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В городах Пушкино и Ивантеевка открыли футбольные поля с искусственным покрытием. Заместитель главы округа Пушкинский Елена Панькив приняла участие в торжественной церемонии.

Елена Викторовна поздравила всех присутствующих с этим событием, отметив значимость спортивных занятий для молодежи.

В Центральном парке Ивантеевки на новом поле прошел первый матч, в котором поучаствовали воспитанники местной спортивной школы, а в Центральном парке Пушкино состоялась матчевая встреча футбольных команд ФК «Пушкино», завершившаяся со счетом 1:1.

Отметим, что футбольные поля построены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Футбол Пушкино
15 июня 2024, 16:57
Футбольный фестиваль «ЦСКА — Все сюда!» провели в Одинцове
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Футбольный фестиваль «ЦСКА — Все сюда!» прошел на центральном стадионе Одинцова. Спортивный праздник при поддержке Агентства стратегических инициатив и правительства Московской области организовал армейский клуб.

Главными целями мероприятия стала популяризация здорового образа жизни и мотивация всех участников к занятиям спортом. Кроме того, на фестивале прошел отбор талантливых молодых ребят, сильнейшие из которых пройдут обучение в академии ЦСКА.

«Агентство стратегических инициатив окажет фестивалю всестороннюю поддержку, чтобы и ученики спортивных школ, и простые ребята, которые занимаются спортом пока что на любительском уровне, получили шанс пройти обучение в академии ЦСКА», - рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Более 100 детей 10- 11 лет приняли участие в турнире в формате 3×3 на специальных надувных площадках, а затем юные футболисты прошли тестирование технического и физического уровня подготовки.

Кроме того, все желающие смогли взять автограф у защитника ЦСКА Алексея Березуцкого и сделать фотографию с одним из главных трофеев в истории клуба - кубком УЕФА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦСКА Дети Фестивали
15 июня 2024, 16:50
Забег в честь Дня медработника прошел в городском округе Пушкинский
Администрация г.о. Пушкинский
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В преддверии Дня медицинского работника в Пушкино состоялся забег на «Кубок Розанова В.Н.». В мероприятии принял участие заместитель министра здравоохранения региона Максим Максимов.

Участники пробежали по набережной реки Серебрянки. Всего приняли участие около 80 человек. Помимо медработников Пушкинской больницы, участие приняли сотрудники медицинских учреждений из Истры, Лыткарино, Можайска, Мытищ, Щелково, Балашихи, Раменского, Электрогорска и других городов Подмосковья.

Первое место занял Михаил Рузаков, сотрудник Психиатрической больницы № 5 Сергиева Посада.

Главный врач Пушкинской больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов и правнук известного российского хирурга Владимира Розанова Федор Семенов вручили победителям награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Пушкино
15 июня 2024, 16:40
Коммунальные работники устранили последствия непогоды в Воскресенске
Администрация г.о. Воскресенск
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В четверг городской округ Воскресенск, как и весь Подмосковный регион, пострадал от сильнейшего ливня. Глава округа Алексей Малкин поручил оперативно устранить последствия непогоды и проконтролировал ход выполнения работ.

Глава вместе со специалистами посетил место размыва дороги на улице Строителей, соединяющей микрорайоны Москворецкий и Цемгигант. На этом участке временно приостановлено движение транспортных средств до устранения последствий.

После спада воды специалисты проведут обследование водопропускных труб, уберут мусор, а затем выровняют и укрепят территорию. Далее подрядная организация продолжит ремонт дорожного полотна и тротуара. Как только дорога будет восстановлена, проезд по ней откроют.

Напомним, что сейчас объезд возможен по улицам Чапаева, Суворова, Гиганта и Колыберевская.

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ЖКХ Воскресенск Ремонтные работы

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