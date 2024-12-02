02 декабря 2024, 16:38

«Не ожидал, что обнимемся». Волонтер из Химок — о выступлении SHAMAN на форуме молодежи

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Заслуженный артист России SHAMAN выступил на встрече проекта «Мы — будущее. Сила смыслов» в Подмосковье. В какой-то момент он спустился со сцены и вышел в зрительный зал, где пожал руку школьнику из Химок Александру Тарасову. Своими впечатлениями от встречи с певцом парень поделился с 360.ru.

«Я не ждал, что он выйдет со сцены, ко мне спрыгнет, что мы с ним обнимемся, что он пожмет руку. Я думал, что через охранника передам ему зайчика, которого мы сделали в нашем волонтерском отряде. Надеялся, что на пресс-конференции выпадет шанс сфоткаться и пожать руку, но что он сам придет ко мне - вообще не ожидал Это было круто!» - поделился эмоциями Александр.

Школьник состоит в местном волонтерском штабе и в «Молодой гвардии». В свободное от занятий время ребята делают игрушки с конфетами внутри и сухие души, занимаются сбором гуманитарной помощи.

Вместе с другими волонтерами Александр Тарасов приехал в Красногорск на встречу проекта «Мы - будущее. Сила смыслов». Ребят поприветствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что рад видеть молодых и активных людей со всех уголков региона, и поблагодарил всех за полезную работу.

Химки Волонтеры Молодежь Школьники Shaman
02 декабря 2024, 16:54
Рейд по проверке опасных грузов начался в Балашихе
Медиасток.рф
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Со 2 по 8 декабря на территории Московской области проводится профилактическое мероприятие «Опасный груз», направленное на предотвращение дорожно-транспортных происшествий при перевозке таковых. В рамках мероприятия автоинспекторы будут проверять машины, перевозящих вещества, изделия и отходы производственной деятельности, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде или повредить материальные ценности.

Особое внимание будет уделено техническому состоянию транспорта и соответствию установленного оборудования требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. Инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также наличие необходимых документов, предусмотренных ПДД и правилами перевозки опасных грузов.

Ответственность за нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрена статьей 12.21.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. К нарушителям будут применены меры административного воздействия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
02 декабря 2024, 16:53
SHAMAN рассказал молодежи Подмосковья, считает ли себя талантливым и почему
360.ru
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SHAMAN стал гостем проекта «Мы — будущее. Сила смыслов» в Подмосковье. Молодежь, встретившись с певцом и заслуженным артистом России, спросила его о секрете успеха. Как такового его нет, рассказал он, — за всем стоят только работа и одержимость ею.

SHAMAN стал гостем проекта «Мы - будущее. Сила смыслов» в Подмосковье. Молодежь, встретившись с певцом и заслуженным артистом России, спросила его о секрете успеха. Как такового его нет, рассказал он, - за всем стоят только работа и одержимость ею.

«Потому что общество может надавить: твои друзья, родственники пытаются тебя как-то перенаправить. Особенно когда не получается у тебя много лет. И тебе в этот момент говорят, что, может, попробовать что-то другое», - объяснил SHAMAN.

Музыкальный путь, добавил он, - постоянные гастроли, переезды. Заниматься этим всерьез можно только тогда, когда горишь этим, любишь свое дело.

«Я вчера вернулся из Питера, чуть-чуть поспал. Лицо заспанное. Ты приходишь на мероприятие, люди ждут. Это жизнь ненормального человека. Заниматься этим можно только тогда, когда другого занятия не представляешь. Только так. Никого не слушайте, только себя слушайте, слушайте свое сердце и не обращайте внимания ни на какие советы», - подытожил певец.

Перед выходом исполнителя на сцену с молодежью пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам исполнителя, любимому делу, выбранному в жизни, он посвятил себя с ранних лет.

«Все узнали обо мне в 2022 году, но я с четырех лет на сцене. Ровно через год буду 30 лет как на сцене. Я давно уже при делах, но люди всегда видят верхушку айсберга, а вся основная масса кроется под водой. Всю мою историю становления можно проследить, интернет все помнит. Секретов никаких нет», - поделился исполнитель.

Он разноплановый музыкант и работал в разных жанрах. О талантах SHAMAN рассказал так: «Наконец, в 30 лет Бог, наконец, увидел, сколько ты работаешь. На тебе - песню „Встанем“. Это история большой работы. Секрета нет. Талант? Не думаю, что талант, потому что суперталантливым я себя никогда не мог назвать. И, скорее, есть одно слово - одержимость. Одержимость делом двигала меня, даже когда руки уже опускались. Когда ничего не получается, ты думаешь: „А где брать силы?“ И что-то внутри тебя просто за шиворот поднимало и говорило: „Садись, пиши песни, пробуй то, пробуй это“», - объяснил певец.

В диалоге с ребятами он отметил, насколько важно четко самому себе задавать вопрос: «А действительно ли я занимаюсь тем делом и иду в правильном направлении?»

Музыка Shaman Артисты
02 декабря 2024, 16:01
Школьники из Дмитрова стали призерами международного вокального конкурса
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Юные вокалисты из Дмитрова поучаствовали в международном конкурсе-фестивале «Мы вместе» в Москве. Они стали лауреатами престижного творческого состязания.

Конкурс учрежден композитором детских песен Александром Ермоловым и проводится уже много лет. В нем участвуют дети из разных регионов России.

Дмитров на фестивале представили вокалисты из сельского дома культуры «Останкино». Они выступили под руководством педагога Елены Шкурко.

Лауреатами II степени стали Елизавета Семерчева и Ульяна Чупова, лауреатами III степени признали Наталью Молчанюк. Все выступающие представиляли вокальный ансамбль Viva kids.

Также дипломантом конкурса стал Валерий Оганесян из вокального ансамбля «Фьюжн».

«Поздравляю ребят с успешным выступлением! Желаю им новых творческих побед и не угасающего огня любви к музыке! Пусть этот конкурс станет для них важным этапом на пути к вершинам вокального мастерства!» - сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Музыка Дмитров конкурсы
02 декабря 2024, 15:52
Более 400 мероприятий проведут зимой в Дмитрове
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Зимний сезон торжественно открыли в двух парках в Дмитрове. В муниципалитете стартовал проект «Зима в Подмосковье».

Открытие прошло в парке «Сосновый бор» в Дмитрове и в парке имени И. А. Лямина в Яхроме. Организовали мероприятия сотрудники центрального дворца культуры «Созвездие».

В Дмитрове провели конкурсы и игровую программу. Также перед гостями парка выступили артисты Дворца культуры. В Яхроме подготовили концерт «Старые добрые песни» и развлекательную программу. Жители смогли поучаствовать в зимних играх и мастер-классах.

«Всего в округе проведут свыше 400 культурно-массовых и спортивных мероприятий на любой вкус и возраст», - сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Отметим, что мероприятия прошли в рамках масштабной культурной программы, которую проводят благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

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Дмитров Парки

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