Названы самые популярные санатории Подмосковья для льготников

«Для удобства жителей, путевка в санаторий полностью оцифрована, что позволило избежать лишней бумажной волокиты и вместе с бесплатной путевкой получить электронные талоны на проезд или компенсация проезда», - прокомментировала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Отмечается, что наиболее востребованы санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России. Так, взрослые чаще всего отдыхают в санатории «Русь» в Анапе, а дети отправляются в санаторий «Славутич» в Крыму.

Получить путевку или проверить очередность получения можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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