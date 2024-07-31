Наземный переход от улицы Кольцевой в Лобне построят в 2024 году

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В Лобне готовят территорию под строительство наземного перехода через железную дорогу. Переход построят на двух опорах, расположен он будет в районе улицы Кольцевой.

На стройплощадке сейчас работают восемь рабочих и один гусеничный кран. Количество строителей планируют постепенно увеличить.

Рабочие зачищают территорию: убирают деревья и кустарники для возведения опор. Вырубку завершат на этой неделе, а затем организуют временную дорогу для проезда строительной техники.

Длина пешеходного перехода составит 80 метров, ширина его коридора будет не менее четырех метров. Переход обустроят грузовым лифтом. А вблизи построят дороги и тротуары, облагородят территорию.

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