«Найти общие интересы». Подмосковье заинтересовалось открытием шоурума в Китае
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел переговоры с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном. Обсуждались, в частности, расширение пропускной способности ТЛЦ «Белый Раст», углубление партнерства в сферах машиностроения и производства медицинского оборудования, развитие молодежных и образовательных обменов, сообщила пресс-служба главы Подмосковья.
Среди затронутых тем также были развитие молодежных и образовательных обменов. Кроме того, Московская область выразила заинтересованность в открытии экспортного шоурума для своих производителей в провинции Ляонин. Покупатели смогут своими глазами оценить качество товаров. Ключевой задачей станет не только импорт товаров из Китая, но и обеспечение возможности увеличения экспорта в эту страну для подмосковных производственных компаний МСП.
«На днях в Пекине прошел большой форум „Один пояс - один путь“ с участием лидеров наших государств. И каждый регион со своей стороны пытается внести свою лепту в сотрудничество России и Китая. Наша делегация посетила уже Чунцин, Пекин, Хэфэй, Уху и вот сейчас мы приехали в Шэньян, чтобы найти общие интересы и в экономике, и в гуманитарной сфере. Очень хотелось, чтобы наш визит не стал эпизодом», - рассказал Андрей Воробьев.