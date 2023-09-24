Найденного под Истрой мальчика вернули в семью
Полиция вернула родителям мальчика с особенностями развития, которого нашли в деревне Дубровское. Об этом сообщил источник.
Утром 24 сентября стало известно, что в деревне Дубровское недалеко от сыроварни Олега Сироты нашли мальчика четырех-пяти лет. Ребенок не смог рассказать участковому, кто он, откуда и как его зовут.
Позднее родителей малыша нашли. Оказалось, что мальчик ушел из дома, пока мать спала. Сейчас он находится дома.
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