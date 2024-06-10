Научный центр по созданию БПЛА появится в Жуковском

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, регион присоединился к реализации нацпроекта, чтобы внедрить БПЛА в сельское и лесное хозяйства. Они необходимы для мониторинга различного типа, аэрофотосъемки, пожаротушения, посева семян, обследования трубопроводов и многого другого.

В ближайшее время планируется создание научно-производственного центра для разработок и испытаний в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Он появится на базе технопарка в сфере высоких технологий ЦАГИ.

Парк ЦАГИ, который создали по губернаторской программе «Инвестиции в Подмосковье», начал работу в 2018 году. На сегодняшний день здесь реализуется более 20 инновационных проектов, проводят исследования шесть прикладных лабораторий и развивается свыше 40 компаний, занимающихся исследованиями и разработками, производством и инжинирингом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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