10 июня 2024, 12:18

Научный центр по созданию БПЛА появится в Жуковском

фото ЦАГИ
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Научно-практическая конференция «Создание устойчивой экосистемы БАС в Подмосковном регионе» прошла в технопарке высоких технологий Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского. Участники обсудили перспективы развития беспилотных авиационных систем от научных разработок до производства для различных отраслей экономики.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, регион присоединился к реализации нацпроекта, чтобы внедрить БПЛА в сельское и лесное хозяйства. Они необходимы для мониторинга различного типа, аэрофотосъемки, пожаротушения, посева семян, обследования трубопроводов и многого другого.

В ближайшее время планируется создание научно-производственного центра для разработок и испытаний в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Он появится на базе технопарка в сфере высоких технологий ЦАГИ.

Парк ЦАГИ, который создали по губернаторской программе «Инвестиции в Подмосковье», начал работу в 2018 году. На сегодняшний день здесь реализуется более 20 инновационных проектов, проводят исследования шесть прикладных лабораторий и развивается свыше 40 компаний, занимающихся исследованиями и разработками, производством и инжинирингом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Промышленность Технологии Наука
10 июня 2024, 12:47
Мособлдума рассмотрит законопроект о ежемесячных выплатах для соцработников
Unsplash
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Мособлдума рассмотрит законопроект о введении ежемесячных выплат для работников учреждений социального обслуживания Московской области. Речь идет о поддержке в аренде жилья.

«Предлагается установить ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей. Аналогичную меру поддержки мы ранее уже ввели для медиков и педагогов», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Один сотрудник будет получать на аренду жилья 20 тысяч рублей, а семья, где оба супруга являются соцработниками - 30 тысяч рублей. Напомним, сейчас такую ежемесячную выплату получают более 11 тысяч медработников.

«Кроме этого, планируется предоставлять единовременные выплаты молодым специалистам - 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год», - заключил спикер.

Законопроект рассмотрят на заседании 13 июня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума
10 июня 2024, 12:46
Подмосковные почтовые отделения не будут работать в День России 12 июня
Медиасток.рф
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Подмосковные почтовые отделения изменят график работы в День России. 12 июня станет выходным днем для всех филиалов, кроме круглосуточных.

Как пояснили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, 11 июня почтовые отделения завершат свою работу на час раньше.

Кроме того, в праздничный день почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Найти ближайшее круглосуточное отделение можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании. 13 июня все почтовые отделения продолжат работу в обычном режиме.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Работа
10 июня 2024, 12:41
Подмосковная Служба помощи при ДТП получила 2,5 тысячи обращений за неделю
ЦБДД
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Подмосковная Служба помощи при ДТП получила более 2,5 тысячи обращений от участников автомобильных аварий за неделю. Из них 291 человек оформил европротоколы.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, 973 обратившихся получили помощь в оформлении аварии, еще 291 составил европротокол.

Служба работает в дистанционном и очном формате. Посетить центры лично можно в 15 округах региона, в том числе в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и Мытищах.

Попавшим в ДТП водителям рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги Машины
10 июня 2024, 12:33
Приемная кампания в колледжах и техникумах Подмосковья начнется 20 июня
Министерство образования МО
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Колледжи и техникумы Подмосковья начнут приемную кампанию 20 июня. В этом году для будущих студентов предусмотрено почти 19 тысяч бюджетных мест, девять из них выделили под программы проекта «Профессионалитет».

В Министерстве образования Московской области отметили, что с 1 сентября федеральный проект «Профессионалитет» будут реализовывать на базе 36 колледжей и двух вузов по 10 ведущим отраслям. Это авиастроение, машиностроение, металлургия, радиоэлектроника, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, правоохранительная сфера и управление, педагогика.

Выпускники «Профессионалитета» гарантированно получат работу на ведущих предприятиях региона, а учиться они будут под руководством опытных педагогов и мастеров в современных мастерских. Программы обучения разрабатываются совместно с работодателями.

Подробную информацию о количестве бюджетных мест, программах, сроках обучения и правилах приема можно найти на сайтах образовательных организаций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Образование

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