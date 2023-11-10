Научные детские площадки для будущих ученых разработали в Подмосковье

Первая научная площадка уже появилась в городе Салехард, Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Идея создания таких игровых площадок возникла в 2020 году. Компания «Лебер» сотрудничала с командой МГУ для разработки концепции, составления оптимальных комплектов оборудования, разработки вариантов компоновки, создания рендеров и моделей. В результате была разработана серия оборудования, которая позволяет детям познакомиться с фундаментальными принципами и явлениями физики через игру, исследовать свет, звук и электричество с помощью различных игровых элементов.

Родители также могут принять участие в игре. Для этого достаточно отсканировать QR-код, размещенный на каждом игровом элементе, чтобы получить необходимую информацию и помочь детям разобраться в различных физических явлениях.

Председатель совета директоров «Лебер» Артем Сорокин рассказал, что компания старается делать площадки безопасными, познавательными и интерактивными, чтобы ребенок не только развивался физически, но и узнавал новое.

«Так мы пришли к идее создания научных площадок. Они задумывались как музей под открытым небом, где все можно потрогать и протестировать», - рассказал Артем Сорокин.

Отметим, что производственные мощности компании позволяют ей ежегодно выпускать около 10 тысяч единиц оборудования, в том числе для научных площадок. «Лебер» работает на рынке с 2010 года, а производственный комплекс базируется в городе Мытищи. Его площадь превышает четыре тысячи квадратных метров.

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