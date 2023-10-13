Научно-практический семинар для лаборантов-гистологов прошел в МОНИКИ

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Семинар состоял из лекционной части и практического блока. Участники научились подготавливать образцы для молекулярно-генетических исследований, работать со специальной аппаратурой и анализировать возможные ошибки.

«Практика - это важная часть любого обучающего процесса. Не все лаборатории Московской области оснащены таким высокотехнологичным оборудованием, как в нашем институте. Наша образовательная программа дает возможность слушателям потренироваться работать на самом современном оборудовании», - сказала заведующая референсным центром Галия Сетдикова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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