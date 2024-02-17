Разнообразие научных направлений, представленных на конференции, позволило школьникам проявить свои таланты и умения в различных областях знаний. Участники конференции подготовили проекты по 17 научным направлениям, включающим в себя весь спектр школьных знаний: от природоведения и географии до физики и аналитической алгебры.

Важно отметить, что работа над проектами началась задолго до самой конференции. Возвращение к проектам с новыми знаниями и переработка их с учетом последних научных открытий является отличной практикой, позволяющей школьникам не только углубить свои знания, но и научиться критически мыслить и применять нестандартные подходы.

По традиции в конце конференции авторы самых интересных научных работ были отмечены дипломами.

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