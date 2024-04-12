Научная конференция о подготовке педагогов прошла в Орехово-Зуеве
Студенческая научная конференция прошла на базе Орехово-Зуевского Государственного гуманитарно-технологического университета. На ней провели секцию кафедры педагогики, где рассказали о профессиональной подготовке учителей будущего.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, форум вошел в программу международного фестиваля молодежного проектирования и научной конференции «Студенческая наука Подмосковью». Темой встречи стала профессиональная подготовка педагогов будущего.
В конференции участвовали студенты и магистранты ГГТУ, школьники педагогических классов из Шатуры и Ступина, а также студентка Казанского техникума народных художественных промыслов Ждана Мелина. Они представили свои доклады, обменялись опытом и идеями.
Ректор ГГТУ и руководитель кафедры педагогики Галина Скударева отметила молодость и креативностьу частников, а также научную актуальность докладов.
«Руководитель вуза и кафедры поблагодарила наставников молодых исследователей за чуткое и внимательное отношение к формированию профессиональных качеств магистрантов, студентов и школьников, выразившееся в высоком уровне подготовленных выступлений», - добавили в ведомстве.
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