Научная конференция о патриотическом воспитании школьников прошла в Подмосковье

Производитель медицинского оборудования в Дубне начал переговоры об экспорте в Индонезию

Читайте нас в:

Оборудование компании «ВестМедГрупп» из ОЭЗ «Дубна» привлекло внимание участников международной выставки Indonesia Hospital Expo в Джакарте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и промышленности Московской области.

С 18 по 21 октября в столице Индонезии проходила медицинская выставка с участием производителей из стран АСЕАН, Китая, Японии и других государств.

Подмосковная компания продемонстрировала на выставке универсальные системы жизнеобеспечения пациентов, а также медицинские газовые системы, светильники и другое оборудование собственного производства.

По итогам выставки продукцию «ВестМедГрупп» разместили в шоу-руме российской дипломатической миссии в Индонезии. Компания уже ведет переговоры с потенциальными партнерами о поставках оборудования в медучреждения республики.

Поддержку подмосковной компании в участии в зарубежной выставке оказал региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Он предоставляет экспортерам услуги по продвижению продукции на внешние рынки в рамках национальных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал увеличить товарооборот региона и Китая. Ранее этот показатель достиг 200 миллиардов долларов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».