Научная конференция о патриотическом воспитании школьников прошла в Подмосковье
Региональная конференция на тему «Воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся на основе изучения истории родного края» прошла в Московской области. Педагоги школ презентовали свои наработки и обменялись успешными практиками.
Конференцию провела кафедра социально-гуманитарных наук, сервиса и культурного наследия АСОУ. Организаторы отметили, что главная задача мероприятия - организация внеурочной деятельности по истории родного края.
Помимо этого, педагоги обсудили роль краеведения в современном образовательном процессе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».
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