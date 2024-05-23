23 мая 2024, 12:43

Научная конференция о хирургическом лечении туберкулеза прошла в Подмосковье

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Научная конференция об актуальных вопросах фтизиатрии прошла на базе стационара «Клиника № 2» подмосковного противотуберкулезного диспансера. На ней обсудили роль хирургического лечения органов дыхания и внелегочной локализации.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в конференции приняли участие ведущие специалисты в области туберкулеза. Они обсудили важность хирургичесного лечения заболевания.

«В ходе конференции были обсуждены современные подходы в лечении туберкулёза, включая высокотехнологичные хирургические методы лечения, которые играют важную роль в лечении туберкулеза, особенно в случаях, когда консервативная терапия не достаточна для достижения излечения», - рассказал главврач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Коференцию организовали подмосковный Минздрав, МОНИКИ, первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
23 мая 2024, 12:58
«Россети» и «Мособлэнерго» обеспечили электричеством 10 больниц с января
Мособлэнерго
Читайте нас в: Google Новости
Энергетики Подмосковья подключили к электросетям 10 больниц с начала 2024 года. Работы на девяти объектах выполнили специалисты «Мособлэнерго», а одно подключение осуществила организация «Россети Московский регион».

«Мособлэнерго» выполнило первичное подключение новых зданий и увеличение мощности электроснабжения существующих медицинских учреждений, которые проходили реконструкцию, капитальный ремонт или завершение строительства. Среди них больница по улице Гагарина в Чехове, районная больница № 2 в Воскресенске, больница на улице Октябрьской в Зарайске, и другие.

Специалисты установили новые, более мощные трансформаторы в подстанциях, а также проложили дополнительные кабельные линии. После этих мероприятий объекты обеспечены второй категорией надежности электроснабжения, что предусматривает питание от двух независимых источников.

«Россети Московский регион» подключили Московскую областную детскую больницу в Красногорске к электросетям. Для этого был построен распределительный пункт 10 кВ, а также две кабельные линии 10 кВ протяженностью 3,25 километра.

«Качество предоставления услуг населению, особенно медицинских, напрямую зависит, в том числе, от стабильного и надежного электроснабжения этих объектов. Наши энергетики постоянно ведут работу по подключению энергопринимающих устройств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - указал вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Электричество
23 мая 2024, 12:57
Комнату матери и ребенка открыли в поликлинике в Электроуглях
Читайте нас в: Google Новости
После ремонта и оснащения новой мебелью Комната матери и ребенка открылась в детском отделении поликлиники Электроуглинской городской больницы. Помещение отремонтировали в соответствии с едиными стандартами для поликлиник Подмосковья и установили там новую мебель.

В обустроенной комнате кормящие матери и младенцы смогут в комфортных условиях провести время до приема врача.

«Отдельное помещение позволит женщинам уединиться для кормления и отдыха. Пеленальный столик, стулья, диваны, урна, раковина, дозаторы с жидким мылом и антисептиком, кулер с водой - комната небольшая, однако здесь есть все необходимое», - рассказала заместитель главного врача по педиатрической работе Ногинский больницы Елена Зинчук.

Комната матери и ребенка открыта по федеральному проекту «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Поликлиники Богородский
23 мая 2024, 12:40
День диагностики меланомы пройдет в Подмосковье 25 мая
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Центры амбулаторной онкологической помощи в Подмосковье проведут день открытых дверей, посвященный Всемирному дню диагностики меланомы. Все желающие старше 18 лет смогут бесплатно проверить родинки и другие новообразования.

«Меланома - одна из самых агрессивных форм рака кожи. Поэтому важно регулярно обследовать родинки и другие новообразования на коже. День открытых дверей пройдет во всех 24 Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья в эту субботу», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Проверить родинки можно с 08:00 до 14:00. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт.

Адреса центров можно найти на онкопортале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Рак
23 мая 2024, 12:06
Роды успешно приняли в МОНИИАГ у перенесшей две опухоли мозга женщины
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Врачи МОНИИАГ помогли родить 33-летней женщине. Ранее у нее выявили злокачественную опухоль головного мозга, провели нейрохирургическую операцию и шесть курсов химио- и лучевой терапии.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, не смотря на лечение заболевание вернулось, опухоль вновь начала расти, и женщине провели повторную операцию и дополнительную терапию. Во время беременности пациентку наблюдали нейрохирурги, онкологи и опытные акушеры. По словам старшего научного сотрудника МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани, самым сложным в такой ситуации был риск рецидива заболевания.

«Сама беременность не является причиной образования опухоли головного мозга, но те физиологические изменения, которые происходят в организме женщины во время беременности, могут стать причиной ее повторного развития и других осложнений. Несмотря на возможные риски, благодаря грамотно подобранному лечению и совместной работе врачей разных специальностей, их удалось избежать», - сказала она.

На 40-й неделе пациентке провели кесарево сечение, в результате родился здоровый мальчик весом 2970 граммов и ростом 49 сантиметров. Сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Беременность Врачи Женщины

Новости по теме