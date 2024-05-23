Научная конференция молодых историков прошла в ГСГУ в Коломне

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в этом году конференцию проводят в 18-й раз. Она объединила начинающих историков и ученых в области общественных наук из России и Белоруссии. Среди участников - студенты и преподаватели ГСГУ, МГУ, МПГУ, РГГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, ВШЭ и других университетов. Они представили 150 докладов о разных периодах истории страны.

«Одна из докладчиц, Анастасия Первакова из ГСГУ, представила свое исследование древнего памятника Соколова Пустынь в Ступинском районе. Студенты ГСГУ не раз работали на раскопках этого памятника археологии на берегу реки Оки. Анастасия провела типологическую характеристику коллекции каменных артефактов, обнаруженных во время экспедиций», - добавили в министерстве.

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