23 мая 2024, 13:55

Научная конференция молодых историков прошла в ГСГУ в Коломне

Министерство образования МО
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Ежегодная конференция «Студенческая молодежь и общественные науки» прошла на факультете истории, экономики и права Коломенского Государственного социально-гуманитарного университета. Ее посетили предодаватели и учащиеся 44 вузов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в этом году конференцию проводят в 18-й раз. Она объединила начинающих историков и ученых в области общественных наук из России и Белоруссии. Среди участников - студенты и преподаватели ГСГУ, МГУ, МПГУ, РГГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, ВШЭ и других университетов. Они представили 150 докладов о разных периодах истории страны.

«Одна из докладчиц, Анастасия Первакова из ГСГУ, представила свое исследование древнего памятника Соколова Пустынь в Ступинском районе. Студенты ГСГУ не раз работали на раскопках этого памятника археологии на берегу реки Оки. Анастасия провела типологическую характеристику коллекции каменных артефактов, обнаруженных во время экспедиций», - добавили в министерстве.

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Вузы История Студенты Наука
23 мая 2024, 14:29
Тендер на строительство моста через озеро Черное объявили в Люберцах
Медиаархив Московской области
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Госзакупку на строительство пешеходного моста через озеро Черное опубликовали в Люберцах. Работы планируют завершить в 2025 году.

По словам главы комитета по конкурентной политике Подмосковья Елены Волковой, подрядчик подготовит документацию, выполнит инженерные изыскания и построит мост.

Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального бюджета.

Ознакомиться со всеми госзакупками в Подмосковье можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

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Люберцы Строительство
23 мая 2024, 14:13
Работу нового рентгеновского аппарата проверили в поликлинике № 1 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В поликлинике № 1 Химкинской больницы в апреле установили новый рентген-аппарат. Он отечественного производства и имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами.

Новое оборудование позволяет получать изображение более высокого качества и проводить свыше 20 исследований в смену с низкой лучевой нагрузкой. Важно, что снимки сохраняются в цифровом формате. Таким образом, узкие специалисты смогут их посмотреть сразу же.

«Новый аппарат в нашей больнице - это настоящее чудо. Качество изображения стало намного лучше и теперь врачи могут быстрее и точнее ставить диагнозы. Очень рада, что наше здравоохранение развивается и становится доступнее», - поделилась жительница Химок Анна Алексеева.

Напомним, что цифровой рентген-аппарат приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева по национальному проекту «Здравоохранение».

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Здравоохранение Больницы Химки Врачи Поликлиники
23 мая 2024, 14:08
Тендер на ремонт больницы объявили в Воскресенске
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на ремонт ГБУЗ МО «Воскресенская больница» открыли в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Документы и подробную информацию о тендере можно найти в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Подрядчику нужно будет выполнить текущий ремонт поликлиники, которая находится в городе Белоозерском на улице 50лет Октября.

Работы нужно будет выполнить к ноябрю 2024 года. В контракт входят в том числе демонтаж и установка дверных блоков, окраска стен, электромонтажные и сантехнические работы.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Воскресенск
23 мая 2024, 14:05
Российской международной академии туризма в Химках исполнилось 55 лет
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Студенты и преподавательский состав Российской международной академии туризма в Химках отметили 55-летний юбилей альма-матер. Вуз насчитывает шесть филиалов, где учатся свыше трех тысяч студентов. Выпускниками за эти годы стали свыше 55 тысяч человек.

Российская международная академия туризма готовит кадры для сферы управления, гостеприимства, права, менеджмента зарубежной и отечественной туриндустрии, таможенного дела, преподавательской и научной деятельности.

«Хочу поздравить с 55-летием профессорско-преподавательский состав, студентов, выпускников ветеранов. Добра, счастья, здоровья, душевной теплоты. С праздником вас всех!» - обратился к гостям ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов.

Поздравление с круглой датой вузу передала и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

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Праздники Вузы Химки Туризм Студенты

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