Наталья Скворцова из Подмосковья стала призером конкурса Росреестра
В Росреестре состоялся ежегодный конкурс «Лучший по профессии» для развития кадров и повышения квалификации. Участники прошли тестирование, теоретические и практические задания, а также представили свои достижения.
От Московской области в конкурсе участвовала главный специалист-эксперт отдела земельного надзора Наталья Скворцова. Ее проект был посвящен использованию дронов для 3D-моделирования в земельном контроле.
«Конкурс „Лучший по профессии“ позволил участникам поделиться практическим опытом работы по развитию и усовершенствованию ключевых направлений деятельности, сгенерировать новые идеи по повышению эффективности использования земель, в целях реализации государственной программы Национальной системы пространственных данных», - отметила Скворцова.
По итогам конкурса представительница Подмосковья заняла второе место в номинации «Лучший инспектор государственного надзора».