Наталья Скворцова из Подмосковья стала призером конкурса Росреестра

Более 90 детей участников специальной военной операции из Волоколамска стали участниками благотворительного проекта «Синергия добра». Он проводится при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

46 ребят помладше посетили океанариум, а для более старших запланированы мастер-классы по живописи, которые пройдут в Звенигороде.

«Этот год мы открываем новыми встречами и новыми мастер-классами для детей, которым нужна наша поддержка. Мы полностью убеждены, что ребятам необходимо повышенное внимание. И мы изо всех сил отдаем эту частичку любви, внимания и заботы», - сказала руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.

На мероприятиях ребят сопровождают волонтеры Подмосковья. Они помогают сориентироваться, а также рассказывают о России и Подмосковье. «Рада, что могу внести свой вклад в это доброе дело», - отметила волонтер Любовь Серочкина из Волоколамска.

«Синергия добра» - это сообщество художников, которые помогают детям в сложной жизненной ситуации. С июня 2022 года вместе с ребятами написано более 560 картин.