«Наша сила — в единстве». Андрей Воробьев обратился к депутатам Подмосковья

Конференция Московского областного отделения «Единой России» началась в Красногорске - ее открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Обратившись к депутатам, он подчеркнул, что политический актив всегда задает темп преобразований, и поблагодарил их за результаты.

«Считаю, наша „Единая Россия“ так и называется для того, чтобы напомнить, что в единстве - наша сила», - сказал губернатор.

По его словам, каждое время приносит свои вызовы. Для того, чтобы достигать результатов, депутатскому корпусу необходимо регулярно работать на земле: встречаться с жителями, проверять стройки, проекты, предлагать инициативы.

«Я еще раз хочу поблагодарить вас и за предвыборную кампанию, и за участие, и за то, что с удовольствием держите темп, который позволяет нам фиксировать достижения», - подчеркнул Воробьев.

У партии, по его словам, есть следущий список инициатив, которые важны для страны и Подмосковья. Все это требует консолидации, добавил он.

Решение сложных проблем, добавил он, наоборот всегда должно придавать сил.

«Очень надеюсь, что федеральное и региональное собрания, наши муниципальные депутаты будут аргументированно защищать позиции по тому или иному вопросу: строительство, ЖКХ, реновация, сельское хозяйство - все это требует от нас консолидации», - заключил Андрей Воробьев.

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