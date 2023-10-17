Нарушитель заплатил 55 тысяч рублей за незаконно срубленную сосну в Ногинском лесничестве

Читайте нас в:

После сообщения о возможном нарушении лесничие выяснили, что санитарно-оздоровительные мероприятия на данном участке не назначали. Позднее факт незаконной рубки подтвердился.

«На лесном участке в канун Рождества была срублена сосна с диаметром пня 24 сантиметра. Ущерб лесному фонду, по подсчетам лесничих, составил более 45 тысяч рублей», - уточнили в комитете.

Возбудили уголовное дело. Нарушителем оказался бывший полицейский. Он полностью признал вину и добровольно возместил ущерб до суда. Позднее инстанция оштрафовала его еще на 10 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».