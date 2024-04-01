Нарушитель из Красногорска заплатит двойной штраф за сброс строительного мусора

«Жителя задержали сотрудники УМВД России по Красногорску в момент, когда он привез в поселение строительный мусор и выгрузил его на открытом грунте. Сотрудники полиции составили протокол и передали его в министерство. Наши инспекторы привлекли нарушителя к административной ответственности в виде штрафа», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Житель свою вину признал, но штраф вовремя не оплатил. Из-за этого мировой судья увеличил сумму в два раза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

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