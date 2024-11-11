Нарушения в работе кафе выявили в деревне Пирогово в Мытищах

Администрация Мытищ и депутаты окружного совета обнаружили ряд нарушений в работе кафе «Шаурма» во время планового обхода территории деревни Пирогово. Сотрудники выявили нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности. Газовые баллоны стояли рядом с открытым огнем и печами, на кухне висела неисправная электропроводка. Правила хранения продуктов в холодильнике не соблюдались, отсутствовали санитарные книжки у поваров. Сотрудники кафе во время проверки поспешно удалились.

Кроме того, обнаружили незаконные стоянки грузовых автомобилей и использование жилого дома в качестве общежития для нелегальных мигрантов. Собственник утверждал, что имеет разрешительные документы на все эти объекты, однако его слова вряд ли будут подтверждены в суде.

Инспекции территорий продолжаются, в суд были направлены иски по всем выявленным нарушениям.

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