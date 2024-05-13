Нарушения пожарной безопасности пресекли в лесах Истры
Лесничие в Истре во время майских праздников пресекли нарушения противопожарного режима. По всем делам ведутся расследования.
Лесных пожаров на территории Истринского лесничества не зарегистрировано. На протяжении выходных работал патруль сотрудников полиции, спасателей и представителей администрации городского округа.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
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Рейды выявили девять нарушений по замусориванию лесных участков и еще столько же нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Лесничие составили шесть административных протоколов.
Нарушителям грозит наказания в виде штрафов. Для физических лиц - от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 110 тысяч рублей, для юридических - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В худшем случае возможно лишение свободы на срок от восьми лет.