Нарушения пожарной безопасности пресекли в лесах Истры

Лесных пожаров на территории Истринского лесничества не зарегистрировано. На протяжении выходных работал патруль сотрудников полиции, спасателей и представителей администрации городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Рейды выявили девять нарушений по замусориванию лесных участков и еще столько же нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Лесничие составили шесть административных протоколов.

Нарушителям грозит наказания в виде штрафов. Для физических лиц - от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 110 тысяч рублей, для юридических - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В худшем случае возможно лишение свободы на срок от восьми лет.