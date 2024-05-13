13 мая 2024, 14:49

Нарушения пожарной безопасности пресекли в лесах Истры

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Лесничие в Истре во время майских праздников пресекли нарушения противопожарного режима. По всем делам ведутся расследования.

Лесных пожаров на территории Истринского лесничества не зарегистрировано. На протяжении выходных работал патруль сотрудников полиции, спасателей и представителей администрации городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Рейды выявили девять нарушений по замусориванию лесных участков и еще столько же нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Лесничие составили шесть административных протоколов.

Нарушителям грозит наказания в виде штрафов. Для физических лиц - от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 110 тысяч рублей, для юридических - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В худшем случае возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

Праздники Истра Лесные пожары
13 мая 2024, 15:58
Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемых в избиении семейной пары
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии задержали двух участников драки в Люберцах. Сообщение о конфликте правоохранители получили во время патрулирования городских улиц.

На место происшествия также прибыли сотрудники регионального отдела полиции. Совместными усилиями силовикам удалось надеть наручники на двоих агрессивных мужчин. Как выяснилось, у семейной пары произошла ссора с двумя мужчинами, которые не найдя словесных аргументов, набросились на пострадавших с кулаками.

Что стало причиной конфликта пока неизвестно. Пострадавшие отправились в больницу, а нападавшие - в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

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Драки Росгвардия Полиция
13 мая 2024, 15:52
Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся в мае
Медиасток.рф
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Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с этого месяца. В Министерстве энергетики региона отметили, что такие меры необходимы для проведения работ по модернизации системы горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Специалисты обновят оборудование на котельных, проведут гидроиспытания, а также модернизируют оборудование на котельных. Данные работы позволят обеспечить качественное теплоснабжение в предстоящий отопительный сезон.

С графиком проведения плановых работ можно ознакомиться на интерактивной карте.

Жители Московской области также могут подписаться на e-mail–рассылку уведомлений, узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ
13 мая 2024, 15:51
Парки Подмосковья посетили 1,5 миллиона человек за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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С 6 по 12 мая парки Подмосковья посетило более 1,5 миллиона человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

На День Победы в парках провели праздничные программы и концерты, которые посетили 293 тысячи человек. А за четыре выходных дня посещаемость парков составила более одного миллиона человек.

Самыми посещаемыми на прошлой неделе стали парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкино, парк Толстого в Химках, парк Мира в Мытищах и Центральный парк в Лыткарине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там можно найти экскурсии, концерты и спортивные программы, которые проводятся в городских парках.

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ЖКХ
13 мая 2024, 15:44
Две пары из Подмосковья сыграли свадьбу на выставке «Россия»
фото предоставлено участниками события
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Первый всероссийский свадебный фестиваль начался на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В первый день свадьбу сыграли свыше 150 пар со всей страны, в том числе из Подмосковья.

В ЗАГС Московской области рассказали, что сыграть свадьбу на выставке «Россия» вызвались две подмосковные пары. Это Иван и Дарья Емельяновы из Королева, Батырхан и Анна Иманбаевы из Мытищ. Молодожены стали участниками масштабного шествия по территории ВДНХ, где женихов и невест сопровождали артисты и музыканты. Затем новобрачные поучаствовали в тематической викторине о семейных традициях и получили награды.

Передача огня всероссийского семейного очага «Сердце России» завершила мероприятие.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал , что этим летом Подмосковье откроет 105 загородных лагерей, где смогут отдохнуть 100 тысяч детей. Вместе с тем будут работать 960 пришкольных дневных лагерей, которые примут летом еще 80 тысяч ребят.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Свадьбы ВДНХ

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