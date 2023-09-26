Нарушений в работе аттракционов не выявили в Подмосковье за неделю

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По словам главы министерства Тихона Фирсова, еженедельно сотрудники ведомства осматривают десятки аттракционов, чтобы обеспечить безопасность жителей.

«Надзорные мероприятия по соблюдению правил эксплуатации развлекательных технических средств - неотъемлемая часть работы наших специалистов, в профессионализме которых нет сомнения. Еженедельно ими осматриваются десятки аттракционов, даются рекомендации их владельцам по правилам эксплуатации и проведению технического осмотра», - сказал он.

За прошлую неделю в Подмосковье также провели 593 осмотра самоходных машин и другой техники, приняли 418 экзаменов на право управления ими, а также выдали 509 удостоверений тракториста.

«Все это очень важно, так как от таких мероприятий напрямую зависит безопасность катающихся на аттракционах граждан», - добавил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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