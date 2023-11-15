Наручные часы от губернатора вручили 6 активистам в Чехове за вклад в развитие города

Награды получили детские спортивные тренеры, активист МГЕР, заведующий домом культуры и депутат - шесть человек разных сфер деятельности, но с одной активной жизненной позицией.

«Вы смогли рассказать нашим жителям о проделанной работе: и администрации городского округа Чехов, и губернатора, и нашего президента. Достаточно большая и емкая работа. Благодаря вам, как рупору, мы смогли это все осветить. Вам огромное спасибо и благодарность от Андрея Юрьевича Воробьева», - сказал на встрече Михаил Собакин.

Один из тех, кто получил памятные наручные часы от губернатора, - Владимир Тернавский. Это действующий арбитр и тренер детской команды по следж-хоккею для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хоккеисты перемещаются по площадке на специальных санях. Опыт работы позволяет Владимиру по-особенному смотреть на городское пространство и помогать делать его доступным для всех, в том числе для инвалидов на колясках.

«Спасибо, что прислушиваются, что слышат нас. Это приятно. Я думаю, что наш город станет еще более комфортным не только для обычных людей, но и для людей с ОВЗ», - отметил тренер.

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