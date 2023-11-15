15 ноября 2023, 12:08

Наручные часы от губернатора вручили 6 активистам в Чехове за вклад в развитие города

Телеканал «360»
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Активистам и лидерам мнений из Чехова вручили памятные подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Награды передал временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Собакин.

Награды получили детские спортивные тренеры, активист МГЕР, заведующий домом культуры и депутат - шесть человек разных сфер деятельности, но с одной активной жизненной позицией.

«Вы смогли рассказать нашим жителям о проделанной работе: и администрации городского округа Чехов, и губернатора, и нашего президента. Достаточно большая и емкая работа. Благодаря вам, как рупору, мы смогли это все осветить. Вам огромное спасибо и благодарность от Андрея Юрьевича Воробьева», - сказал на встрече Михаил Собакин.

Один из тех, кто получил памятные наручные часы от губернатора, - Владимир Тернавский. Это действующий арбитр и тренер детской команды по следж-хоккею для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хоккеисты перемещаются по площадке на специальных санях. Опыт работы позволяет Владимиру по-особенному смотреть на городское пространство и помогать делать его доступным для всех, в том числе для инвалидов на колясках.

«Спасибо, что прислушиваются, что слышат нас. Это приятно. Я думаю, что наш город станет еще более комфортным не только для обычных людей, но и для людей с ОВЗ», - отметил тренер.

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Чехов
15 ноября 2023, 12:39
Спасатели высвободили трех человек из опрокинувшегося в кювет грузовика в Шатуре
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 289-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» оказали помощь пострадавшим в ДТП в Шатуре. Спасатели высвободили трех человек из опрокинувшегося в кювет грузовика.

«Прибыв на место ДТП, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумулятор транспортного средства во избежание возгорания и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя грузовика и пассажиров из смятой кабины», - сообщил начальник ПСЧ-289 Алексей Кабанов.

После осмотра пострадавших выяснилось, что медицинская помощь им не требовалась.

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Спасатели ДТП
15 ноября 2023, 12:38
Подмосковные врачи спасли ребенка после неудачного циркового трюка
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета)
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Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли ребенка после неудачного циркового трюка. Мальчик мог на всю жизнь остаться инвалидом, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Пациент выполнил трюк «колесо», что привело к деформации верхней конечности и болью в области локтевого сустава. После обследования врачи диагностировали задний вывих костей предплечья и перелом внутреннего надмыщелка плечевой кости со смещением.

«Данная патология может привести к ограничению движений конечности. По неотложным показаниям было выполнено вправление вывиха и оперативное лечение для устранения перелома», - рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области и главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Сейчас юный пациент чувствует себя хорошо, его уже перевели в амбулаторное отделение. Мальчику предстоит пройти курс реабилитации.

После полного восстановления несовершеннолетнего ждет повторная операция для удаления металлических конструкций.

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Дети Больницы Врачи
15 ноября 2023, 12:18
Новую школу в микрорайоне Барыбинов в Домодедове построят в 2024 году
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Новый корпус школы на 550 учеников построят в микрорайоне Барыбинов в Домодедове. Работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие завершают монолитные работы по возведению здания. Над этим трудятся около 100 человек и шесть машин.

«Ведутся работы по кладке наружных и внутренних стен, монтажу перекрытий, а также устройству ливневой канализации», - добавили в министерстве.

Площадь трехэтажного здания превысит 10 тысяч квадратных метров. Там разместят гардеробные, раздевалки, учебные кабинеты, актовый и спортивный залы и другие помещения. на территории обустроят стадион, детские площадки, места отдыха и зону для проведения мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Школы Строительство Город Домодедово
15 ноября 2023, 11:41
Еще 6 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Королева
Телеканал «360»
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Дизельные генераторы, печки для обогрева блиндажей, инструменты, продукты и многое другое собрали жители Королева для нужд СВО. Автомобили, загруженные шестью тоннами гуманитарной помощи, отправились в Белгородскую область, где сейчас находятся подмосковные военнослужащие.

Это уже десятая отправка гумпомощи, которую инициируют глава городского округа Королев Игорь Трифонов и волонтеры. В сборах участвуют предприниматели города, представители местного отделения партии «Единая Россия», управляющие компании и жители. Среди посылок не только утепление и продукты, но и серьезная техника, которая поможет эффективно действовать в бою.

«Везем планшеты для работы с квадрокоптерами, везем метеостанцию, 30 рулонов пены и многое другое. Хочется сказать отдельные слова благодарности фонду „Окно в мир“, который возглавляет Зеленцова Екатерина, и ее девочкам. Они плетут сети, готовят сухие супы. Спасибо им огромное и низкий поклон», - отметил первый заместитель председателя Совета депутатов Королева Дмитрий Денисов.

В каждой посылке письма с пожеланиям от детей и жителей Королева. Так что не только печки и горячие супы будут согревать бойцов в наступающую зиму, но и теплые слова тех, кто ждет своих героев дома.

14 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени. Он рассказал подробнее об их подвигах в Telegram-канале.

Королев

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