Народный показ мод «Душа России» прошел в Подольске

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Кульминацией показа стало объявление победителей в различных номинациях. В номинации «Душа показа» победила молодая мама Яна Щербакова, выбранная другими моделями-участницами. «Лицом показа» были признаны кадастровый инженер Ольга Переслегина и многодетная мама Юлия Коржова, согласно мнению дизайнеров и спонсоров.

Организатор проекта и основатель клуба «Жизнь женщин» Ирина Просянкина отметила, что весь проект - это коллаборация дизайнеров, стилистов, моделей и швей, которые объединились для создания народного показа.

В рамках программы также прошла ярмарка изделий ручной работы и мастер-классы для детей. Ребята имели возможность попробовать себя в роли дизайнеров, расписывая новогодние игрушки и имбирные пряники.

Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным, чтобы подчеркнуть красоту русской женщины и дать ей возможность почувствовать себя королевой - душой России.

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