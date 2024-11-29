Народный хор «Россияночка» из Ленинского округа отметил 75-летие

Хор был создан в 1949 году в клубе строителей во Временном рабочем поселке, который позже стал городом Видное. После открытия Дома культуры в 1955 году коллектив обрел постоянное место для репетиций и выступлений и до сих пор остается важной частью культурной жизни округа.

«Коллектив всегда выступает исключительно вживую, без фонограммы. Они не просто исполняют русские народные песни - они передают суть русской культуры, умея говорить с душой каждого слушателя. Их голоса проникают глубоко в сердца людей», - отметила заместитель главы округа Татьяна Квасникова.

За свою многолетнюю историю хор «Россияночка» принимал участие в крупных мероприятиях, таких как Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 году, а также неоднократно становился победителем престижных конкурсов.

«Мы были лауреатами первых трех Всесоюзных фестивалей самодеятельного творчества трудящихся. И сегодня продолжаем держать эту высокую планку. Недавно мы стали лауреатами фестиваля „Коломенские зори“, а в 2023 году заняли первое место на фестивале ветеранских хоров Московской области», - рассказала руководитель хора Елена Анастасьева.

Елена Викторовна руководит коллективом уже более 30 лет. Любовь к русской песне ей привил отец, Виктор Бачков, который также возглавлял хор с 1965 по 1973 годы. В пресс-службе уточнили, что сейчас в составе хора «Россияночка» выступают 22 участника, среди которых есть и ветераны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».