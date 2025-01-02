Народный артист России Николай Басков исполнил мечту девочки из Химок
Николай Басков поучаствовал в акции «Елка желаний». Певец передал новогодний подарок девочке Ксюше из Химок.
Девочка попросила у Деда Мороза конструктор. Им она пообещала поделиться с ее братом и сестрой.
«Сам был ребенком, всегда ждал подарков и верил в чудеса. Мне кажется, что для детей самое главное - это не сам факт получения подарка, а именно исполнение желания», - сказал Николай Басков.
Волонтеры уже передали подарок от народного артиста Ксюше.
Напомним, акцию «Елка желаний» традиционно проводят по инициативе президента России с 2018 года. Благодаря ей добрым волшебником в канун Нового года может стать каждый желающий. Подробности есть на сайте инициативы.