02 января 2025, 14:36

Народный артист России Николай Басков исполнил мечту девочки из Химок

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Николай Басков поучаствовал в акции «Елка желаний». Певец передал новогодний подарок девочке Ксюше из Химок.

Девочка попросила у Деда Мороза конструктор. Им она пообещала поделиться с ее братом и сестрой.

«Сам был ребенком, всегда ждал подарков и верил в чудеса. Мне кажется, что для детей самое главное - это не сам факт получения подарка, а именно исполнение желания», - сказал Николай Басков.

Волонтеры уже передали подарок от народного артиста Ксюше.

Напомним, акцию «Елка желаний» традиционно проводят по инициативе президента России с 2018 года. Благодаря ей добрым волшебником в канун Нового года может стать каждый желающий. Подробности есть на сайте инициативы.

Дети Химки Новый год
02 января 2025, 14:43
Более 20 ледовых площадок появится в Химках этой зимой
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В Химках во всех микрорайонах округа работает 16 ледовых площадок. Всего за зимний сезон в муниципалитете откроют свыше 20 ледовых пространств.

Центральной площадкой стал Театральный каток в сквере «Юбилейный». Пять площадок работают в Новых Химках: на улицах Молодежной, Панфилова и Лавочкина, а также на Юбилейном проспекте.

В Старых Химках катки открыты на улицах Калинина, Ленинградской, Чкалова и Мичурина. В Сходне - в спортивном комплексе «Юность» и на улице Школьной.

Ледовые площадки также есть в Подрезкове, Луневском и Кутузовском. Все катки, игровые комплексы и горки в Химках находятся под контролем администрации.

Напомним, в рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» в Химках пройдут десятки тематических спектаклей и новогодних елок, а также мастер-классы, квесты, игровые и образовательные программы.

Отдых Химки
02 января 2025, 14:20
Спортсмены из Химок побывали на встрече с олимпийскими чемпионами
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Встречу с олимпийскими чемпионами провели для спортсменов и тренеров в Химках. На ней каждый желающий мог задать свой вопрос именитым спортсменам.

Мероприятие провели в пресс-центре стадиона «Арена Химки». В нем поучаствовали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Пинигина, бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Тамара Быкова, бронзовый призер Олимпийских игр в гребле Анна Алешина и бронзовый призер Олимпийских игр в плавании Юрий Суздальцев.

Участники встречи могли задать им вопросы, получить автографы и сделать фотографии на память.

Встреча прошло в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России». Ее организовала общероссийская общественная организация «Российский союз спортсменов».

Напомним, ранее в Химках прошел мастер-класс от призера Олимпийских игр по лыжному спорту Николая Морилова.

Спортсмены Химки Молодежь
02 января 2025, 14:05
Новогодний турнир по волейболу прошел в Химках
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Традиционный турнир «Новогодний мяч» провели в спортивной школе «Лунево» в Химках. Участниками стали ученики и родители, а также жители поселка.

Мероприятие приурочили к Новому году. Победители состязаний получили медали и мандарины.

«Турнир стал отличным способом провести время перед Новым годом в кругу друзей и единомышленников, зарядившись положительными эмоциями и позитивной энергией», - сказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Ранее лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова отметила, что зимой в Химках организуют десятки мероприятий - как спортивных, так и культурных. Это развлекательные программы, мастер–классы, квесты, спектакли, творческие и театральные представления, рождественские ярмарки, народные гулянья, выставки и фестивали.

Спортсмены Химки Новый год
02 января 2025, 14:00
Новогодний турнир по настольному теннису прошел в Химках
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Традиционный турнир «Новогодний серпантин» провели в спортивной школе «Лунево» в Химках. В соревнованиях по настольному теннису поучаствовали дети и взрослые.

В детской группе призерами стали Владимир и Ксения Вишняк, Никита Грогуль, Егор Зачесов и Григорий Пехтерев. Во взрослой категории отметили Бориса Мельникова, Эдуарда Иванова, Екатерину Сиденко, Александра Кольмина, Антона Журавлева и Святослава Корнилова.

Победители получили награды, а все участники - сладкие призы.

«Поздравляю всех участников турнира с достигнутыми результатами. Ваше стремление к победе и желание развиваться впечатляют. Спорт - это не только физическая активность, но и важная часть нашей жизни, которая способствует укреплению здоровья и воспитанию характера. Желаю всем спортсменам дальнейших успехов и достижения поставленных целей!» - сказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Ранее лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк напомнил, что зимой в Химках проходят десятки мероприятий. Это спортивные программы, мастер–классы, квесты, спектакли и ярмарки.

Спортсмены Химки Новый год

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