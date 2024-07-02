Народный ансамбль «Сувенир» из Воскресенска завершил творческий сезон

На сцене выступили все возрастные группы ансамбля, представив свои самые яркие и запоминающиеся танцевальные номера. Юные танцоры, проявившие себя с лучшей стороны, были удостоены наград в различных номинациях: «За высокую сценическую культуру», «За высокий уровень исполнительского мастерства», «Трудолюбие», «За дисциплину», «За активность и инициативу», «За артистизм и выразительность», «За волю к победе». Особой награды в номинации «Прорыв года» удостоились те танцоры, которые сделали значительный рывок в своем развитии и выбились вперед.

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