26 января 2025, 15:37

Народных дружинников в Подольске отметили почетными грамотами

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Народные дружинники помогают сотрудникам полиции в Подольске следить за порядком на улицах, задерживают преступников и правонарушителей. Глава округа Григорий Артамонов наградил добровольцев почетными грамотами.

Руководитель муниципалитета поблагодарил народных дружинников от себя лично и от жителей Подольска.

«Хотел бы выразить слова благодарности нашим дружинникам, которые, действительно, являются серьезной опорой и помощью в обеспечении безопасности, при проведении культурно-массовых мероприятий и в целом при патрулировании наших улиц, общественных пространств. Вы всегда рядом, помогаете. Статистика говорит сама за себя», - сказал он.

Как отметил командир народной дружины микрорайона Кузнечики Максим Бабаев, люди становятся добровольцами по зову сердца, а не за благами или преференциями.

«Когда ты получаешь поощрение всегда приятно. Спасибо, что администрация города видит нашу работу, отмечает ее с положительной стороны», - поблагодарил он.

Максим Бабаев руководит народной дружиной «Кузнечики» с 2015-го года. В нее входят 30 жителей Подольска, в основном это бывшие офицеры. Но есть в народных дружинах и женщины. Почти два года назад добровольцем отряда «Кузнечики» стала жительница микрорайона Валентина Щербинина. Ее также отметили почетной грамотой.

«Мне очень это нравится, следить за порядком, хочется участвовать в жизни города. Хочется в своем районе, чтобы дети спокойно гуляли, чтобы бабушки с дедушками ходили спокойно», - поделилась Валентина Щербинина.

Всего в Подольске две народных дружины. Участники еще одной, казачьей, следят за порядком вблизи железнодорожной станции.

«В нашей дружине уже около 35 человек, в нее входят юристы, медики действующие, участники специальной военной операции и те, кто имел отношение к полиции, это бывшие сотрудники. Мы достаточно организованно охраняем наш город», - подчеркнул командир народной дружины городского округа Подольск Христофор Алавердов.

Отметим, что в этом году в муниципалитете дружинников станет еще больше, сейчас там формируют новый отряд.

Подольск
26 января 2025, 16:39
Администрация Лобни встретилась с жителями микрорайона Луговая
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В спортзале Луговской школы городского округа Лобня прошла встреча представителей администрации муниципалитета с местными жителями. Они пришли к специалистам с вопросами по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству дорог и многим другим.

На вопросы жителей отвечали глава Лобни Анна Кротова, ее профильные заместители, представители ресурсоснабжающих организаций, медики и депутаты.

«Я сейчас обошла несколько человек, которые мне ответили на интересующие меня вопросы. Не только к Анне Кротовой попала, но и также к ответственным людям за уборку территорий, транспорта, снега. Я думаю, что это очень удобно», - отметила жительница микрорайона Луговая Елена Родионова.

Одна из присутствующих приехала на мероприятие специально, чтобы поблагодарить врачей за их труд.

«У нас в этом году в июне произошла форс-мажорная ситуация. Мы находились здесь на даче, и вот врачи и медсестры нашей лобненской больницы очень мне помогли. Поэтому я пришла поблагодарить врача и рассказать о том, как они добросовестно и на высоком профессиональном уровне выполнили свою работу», - рассказала жительница микрорайона Луговая Наталья Демиденко.

А для местной жительницы Александры Малой встреча в формате «выездной администрации» - это не только возможность решить некоторые вопросы, а еще шанс побывать в родной школе, где она когда-то училась.

«Я вот с детства училась в этой школе, занималась спортом в этом спортзале. Просто так сюда, в школу, попасть невозможно, не пускают посторонних людей. И вот, пользуясь случаем, что мне сегодня также надо было решить кое-какие вопросы по дорогам, я сюда попала. Спасибо большое, я очень-очень счастлива», - поделилась она.

За время приема специалисты получают несколько десятков обращений. Часть из них решают на месте, а вопросы, требующие детальной проработки, берут на контроль и обязательно докладывают жителям о принятых мерах.

Отметим, что за последний год в микрорайоне Луговая обновили котельную, отремонтировали крыши и подъезды, проложили тротуары, обустроили детские площадки. Помимо этого, там продолжают совершенствовать схему дорожного движения, устанавливают светофоры на переходе через железнодорожные пути.

Благоустройство ЖКХ Лобня
26 января 2025, 16:19
Бал ко Дню студента прошел в международной академии туризма в Химках
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В Российской международной академии туризма в Химках провели «Зимний бал». Студенты и преподаватели подготовили для зрителей интересную программу.

Студенты и преподаватели академии туризма исполнили классические танцы в бальных нарядах.

«Российский День студенчества мы отмечаем уже на протяжении 20 лет. В последние три года по инициативе студентов стали отмечать еще зимний бал. Получаются прекрасные танцы в ярких костюмах», - рассказал ректор Евгений Трофимов.

Студенты также подготовили развлекательную программу, в том числе напитки, которые сделали по собственным рецептам. Ректор академии разлил угощения по бокалам из общей чаши.

«Мне очень понравилось принимать участие в мероприятии. Каждый максимально отдавался нашему общему делу, ощущалась теплая атмосфера. На балу я была впервые», - поделилась студентка 4 курса Ксения Волкова.

Российская международная академия туризма - ведущий вуз России. Выпускники высшего учебного заведения возглавляют крупные отели и туристические компании.

Химки
26 января 2025, 14:25
Еще 12 школьникам в Домодедове вручили первые паспорта
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В молодежном комплексном центре «Победа» городского округа Домодедово в торжественной обстановке 12 подростков получили свои первые паспорта. Главный документ гражданина Российской Федерации ребятам вручила руководитель муниципалитета Евгения Хрусталева.

Отметим, церемонии вручения паспортов в Подмосковье начали проводить с 2019 года по инициативе губернатора области Андрея Воробьева.

Она поздравила школьников и произнесла напутственную речь.

«В Домодедово живет очень талантливая молодежь. Мы видим это по результатам разных конкурсов, соревнований и олимпиад. Уверена, каждого впереди ждут большие победы. Желаю хорошо учиться, получить образование и найти свое призвание. Буду рада, если вы сможете реализоваться в нашем городском округе», - сказала она.

Вся семья приехала на мероприятие, чтобы поддержать восьмиклассницу Карину Муницыну.

«Это запомнится на всю жизнь и потом она будет показывать это своим внукам и детям. На самом деле это очень важно», - отметила мама школьницы Галина Муницына.

С этого года по решению администрации Домодедова всем подросткам в округе будут вручать первые паспорта в торжественной обстановке.

Паспорта Школьники Город Домодедово
26 января 2025, 14:20
Саночники Подмосковья выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях
Федерация санного спорта России
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Спортсмены из Московской области выиграли семь медалей на всероссийских соревнованиях Кубок Кубков-2025». В копилке региона три золота, серебро и три бронзы.

Соревнования проходили два дня в Сочи. На старт вышли более 50 спортсменов из восьми регионов России. Всего среди участников разыграли 11 комплектов наград.

Во второй турнирный день саночницы Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли первое место в спринте на двухместных санях. Еще одно золото досталось Дарье Олесик в одиночном спринте среди женщин.

В мужских одноместных санях Павел Репилов занял третье место.

Спортсмены

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