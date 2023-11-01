Народные инспекторы выявили более 6 тысяч нарушений парковки в Подмосковье с начала года
Народные инспекторы следят за правильностью парковки в Подмосковье. В этом им помогает портал «Добродел».
«Народные инспекторы с начала года помогли 6,5 тысячи раз привлечь к ответственности безответственных водителей. Сумма всех штрафов уже 14,6 миллиона», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
По ее словам, больше всего нарушений зафиксировали в Балашихе, Ленинском округе, Одинцове, Люберцах и Красногорске.
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