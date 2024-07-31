Народные инспекторы выявили 494 нарушений правил парковки в Подмосковье в июле

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«В июле жители обнаружили 494 случая парковки автомобилей в зеленых зонах, общий штраф которых составил более миллиона рублей. Наибольшее число нарушений зарегистрировано в городском округе Красногорск - 88 постановлений на сумму 344 тысячи рублей», - сообщил заместитель председателя правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В топ с наибольшим числом нарушений также вошли Балашиха, Ленинский округ, Котельники и Химки.

Напомним, чтобы заявить о нарушении, необходимо снять локацию, где произошло нарушение, и указать номер автомобиля нарушителя.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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